Amazonas tem queda no registro trabalhista de estrangeiros

Manaus - O registro trabalhista de imigrantes que entraram no Amazonas nos últimos anos teve uma drástica queda em 2017. De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTB), apenas no Estado a queda chegou a 32,6%. Por outro lado, o número de solicitações de refúgio bateu recorde ano passado.

As informações divulgadas pelo MTB são do Relatório Anual elaborado pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) da Universidade de Brasília que aponta que, em 2016, o Amazonas teve 138 registros trabalhistas emitidos, enquanto que, em 2017, este número caiu para apenas 93 registros.

Em janeiro, o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) do Ministério da Justiça divulgou que o Amazonas foi o terceiro Estado com maior número de solicitações de refúgio em todo o Brasil, com um total de 2.864 pedidos. O número equivale a 8,46% do total registrado que foi de 33.865 pedidos. A maior parte dessas solicitações se tratam de venezuelanos.

O titular da Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas (Setrab-AM), Manoel Oliveira, também confirmou a queda no número de registro com números próprios da pasta. Esse percentual alcançou uma queda 13% no número de registros trabalhistas. Por regra, o estrangeiro que quiser trabalhar no Brasil precisa de uma autorização da Polícia Federal.

Porém, Oliveira explicou que, por conta da grande entrada de venezuelanos no Amazonas, a liberação de estrangeiros tem sido difícil, o que tem causado acúmulo de solicitações de registros na Polícia Federal. “Assim, acaba reduzindo os registros e grande parte continua trabalhando na clandestinidade. O estrangeiro não possui o documento necessário e nem tem tempo de esperar”, explicou Oliveira.

Brasil

Nacionalmente, o Ministério do Trabalho concedeu 25.937 autorizações de trabalho para estrangeiros em 2017. Foram 24.294 autorizações temporárias e 1.006, permanentes. O número de autorizações foi inferior ao verificado em 2016, quando foram emitidos 30.327 mil documentos.

De acordo com o ministro do Trabalho, Helton Yomura, 2017 foi marcado como um ano de mudanças na legislação de imigração, que pode justificar a redução nas concessões de trabalho. "O ano foi de mudanças na lei de imigração. O período de adaptação acaba tendo influência no processo de concessão", disse.

