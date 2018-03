Banco da Amazônia disponibiliza mais de R$ 1 bilhão para o Amazonas

Conforme Amazonino, o recurso é importante para que os produtores rurais iniciem ou ampliem os seus negócios | Foto: divulgação

Manaus - Projetos dos setores primário, secundário e terciário no Estado serão incrementados a partir de um protocolo firmado entre o governador Amazonino Mendes e o Banco da Amazônia. A instituição anunciou disponibilidade de R$ 1,1 bilhão para crédito somente para o Amazonas. A assinatura do protocolo de intenções ocorreu na sede do governo, bairro Compensa 2, Zona Oeste, e contou com a participação do presidente do banco, Marivaldo Melo.

Conforme Amazonino, o recurso é importante para que os produtores rurais iniciem ou ampliem os seus negócios.

“O nosso governo é desejoso em retornar o desenvolvimento do setor primário. Então, é um momento auspicioso, na busca incessante que o povo do Amazonas tem de ter para se tornar autossuficiente economicamente”, frisou.

O governador ressaltou que o recurso disponibilizado pelo Banco da Amazônia também poderá atender o Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Os recursos que estão dispondo nessa cooperação são voltados também para a tentativa que queremos fazer de modernização, a busca do famoso 4.0, a tecnologia do Distrito Industrial”, disse.

Setor primário



Conforme o secretário estadual de Produção Rural, José Aparecido, o aporte financeiro disponibilizado pelo Banco da Amazônia ajudará o Governo do Amazonas no desenvolvimento do setor primário.

“Nós temos hoje projetos para a indústria de farinha, projetos para liofilizar açaí, e só com recursos que nós temos no Estado, estaríamos comprometendo o nosso trabalho. Hoje, nós temos a esperança que, com o aporte desse dinheiro, nós possamos atender aqueles empresários que querem produzir em escala. Nós precisamos dar sustentabilidade ao nosso Estado”, afirmou o secretário.

O presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, destacou que a instituição, por meio do governo do Estado, vai incentivar a formalização das cadeias produtivas no interior do estado, além do PIM.

“Estamos disponibilizando R$ 1,1 bilhão para o Amazonas, Estado que tem uma economia voltada para a Zona Franca, mas nós queremos investir um pouco nessa economia criando uma estrutura produtiva no interior. Para isso contarmos com a parceria do governo do Estado, fundamental na assistência técnica, incluindo o pequeno produtor no setor produtivo. ”, destacou o presidente.

O Protocolo de Intenções prevê a realização de ações integradas, alinhadas aos Planos de Aplicação de Recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e de Aplicação dos Recursos Financeiros do Estado para 2018. Este ano, a instituição está disponibilizando para a região Amazônica mais de R$ 8,3 bilhões.

