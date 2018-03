Empresas de Manaus serão beneficiadas com sistema de licenciamento

Manaus - A desburocratização é o principal objetivo do novo Sistema de Licenciamento Integrado Municipal (Slim), apresentado nesta sexta-feira (14), pelo prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, em cerimônia de lançamento no palácio Rio Branco, avenida 7 de Setembro, Centro.



Segundo o prefeito de Manaus, o novo sistema facilitará a abertura de novos empreendimentos e reduzirá o tempo do atendimento às demandas do contribuinte. "Confiamos no contribuinte, então vamos primeiro abrir a empresa na hora, como por exemplo uma padaria para depois fiscalizar se as informações são válidas. Com isso o processo será, sem dúvida, benéfico para o empreendedor", comentou.

Um dos investimentos imediatos para que o processo de abertura de empresas ganhe celeridade, segundo o prefeito, é apostar em tecnologia. “Para que haja a desburocratizar de todo o processo esse será nosso principal investimento", comentou.

Com foco no empreendedorismo, a Prefeitura de Manaus pretende atrair também investidores estrangeiros para capital por meio das redes sociais, onde será realizada estratégias para chamar a atenção desses potenciais investidores.

Sobre o sistema

O sistema está em teste na capital amazonense desde o dia 15 de fevereiro, e integra todo o processo de licenciamento de empresas. Nessa primeira fase de implementação do Slim, o cidadão já dispõe de serviços referentes à alteração, abertura, regularização e baixa de empresas, automação da análise da consulta prévia, além da solicitação on-line de licenças ambientais e sanitárias.

Durante o ano todo, o sistema terá novos módulos que incluirão funções de fiscalização, gestão, controle e vistorias dos órgãos licenciadores da Prefeitura de Manaus, além do recebimento de denúncias e acompanhamento de processos.





Edição: Luís Henrique Oliveira





