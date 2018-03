Quer ganhar um dinheiro extra? Confira vagas do Sine desta segunda

Manaus - Os postos do Sine Manaus que funcionam na ouvidoria municipal, no bairro de Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, selecionam nesta segunda-feira (19), a partir das 8h, candidatos a nove vagas de emprego. As áreas de atuação são para vendedores de vários segmentos e auxiliar administrativo.

Os interessados devem observar o posto onde a vaga está sendo oferecida, assim como os requisitos exigidos. Os documentos básicos para se levar ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos. Para quem é trabalhador com alguma deficiência (PCD), é obrigatório levar um laudo atualizado (2017/2018).

Posto do Sine Manaus ouvidoria/Procon - Rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14, ao lado do Samu.

Vendedor interno

Vaga: 2

Escolaridade: ensino médio completo

Experiência: 6 meses na CTPS

Requisito obrigatório: curso na área de vendas, experiência no ramo de confecção de alto padrão, boa comunicação e foco em resultados.

Posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou - avenida Camapuã, 2985, Jorge Teixeira, no shopping Phelippe Daou, Jorge Teixeira, próximo ao T4.

Auxiliar administrativo - exclusiva para PCD

Vaga: 1

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

Requisitos obrigatórios: dar suporte administrativo e técnico nas áreas do setor de peças e oficina, administração; atender clientes, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente a esses serviços; preparar relatórios e planilhas; executar serviços em áreas de escritório.



Vendedor de autopeças

Vaga: 1

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

Requisitos obrigatórios: necessário ter experiência com vendas de auto center, serviços e peças. Ter boa comunicação e habilidade em vendas.



Vendedor porta a porta

Vaga: 5

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

Requisitos obrigatórios: experiência em vendas porta a porta, ter boa dicção, experiência com ação de prospecção em equipe. Ter disponibilidade total para viagem.







