IEL discute ações estratégicas para a região Norte

Manaus - Superintendentes do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), da região Norte, reunidos em Manaus, nos últimos dias 15 e 16 de março, vão adotar o alinhamento estratégico de suas ações, fortalecendo a parceria entre os Estados, além de procurar vencer o grande desafio da instituição hoje: a sustentabilidade.

As resoluções foram tiradas na Reunião de Superintendentes, com a participação dos Estados do Acre, Pará, Roraima, Amazonas, e da superintendente do IEL Nacional, Gianna Sagazio.

Presente na abertura, o diretor regional do IEL Amazonas, Nelson Azevedo, falou da importância da parceria entre os Estados ali presentes para extrair excelentes ideias e oportunidades, visando o alinhamento de necessidades e resultados junto ao IEL Nacional.

“Dentro do sistema, o IEL é muito importante na preparação, capacitação e na formação de mão de obra. É considerado uma das melhores escolas para capacitar, transmitir conhecimento e fazer do profissional um agente multiplicador de riquezas dentro da iniciativa privada e dentro do seu próprio empreendimento”, ressaltou.

Na reunião, os superintendentes Jorge Luiz Araújo (AC), Carlos Auad (PA), Lídia Tavares (RR), e Andréa Guerra (AM) tiveram a oportunidade de compartilhar trabalhos que estão sendo desenvolvidos em suas instituições, ressaltando um dos maiores desafios em comum, a sustentabilidade.

O superintendente Jorge Luiz Araújo disse que o IEL Acre teve que se adequar às posturas do IEL Nacional, driblando as dificuldades para estabelecer parcerias com empresas públicas e privadas.

“Entre as estratégias, temos procurado fechar contratos com o setor público, que subsidia o nosso trabalho com o setor privado. Além do estágio, atuamos nas áreas de consultoria, pesquisa e supervisão de projetos, e estamos preparados para suprir as demandas”, disse.

A formação de um banco de consultores próprio foi um dos trabalhos apresentados na reunião e que vem sendo desenvolvido pelo IEL Pará, com a diferença de que o profissional deve primeiro se qualificar no IEL para então atender os pré-requisitos de edital.

“Temos que valorizar os nossos consultores locais, se temos profissionais com capacidade técnica dentro do Estado. Isso proporciona visibilidade, reconhecimento e redução de custos. O IEL pode capacitar e certificar bons consultores”, salientou o paraense Carlos Auad.

De acordo com a superintendente do IEL Roraima, Lídia Tavares, o estágio é um serviço muito importante prestado no Estado aos setores da Indústria, comércio e serviços. O IEL presta serviço nas etapas de seleção, capacitação e preparação de profissionais para o mercado de trabalho, com atendimento de excelência em parceria com o empresariado.

“O estágio é uma bela oportunidade para encaminharmos pessoas bem capacitadas ao mercado de trabalho. Temos um alto índice de admissão do estagiário pela empresa após o termino do contrato”, disse Lídia.

Nas proposições para o IEL Nacional, os superintendentes apresentaram a implementação de um sistema de monitoramento de editais em nível nacional, fortalecendo a parceria e criando um canal de comunicação. O IEL Nacional apresentou o projeto do Fórum de Gestão que é destinado ao público de vendas e tomador de decisões.



Para a superintendente Nacional do IEL, Gianna Sagazio, o trabalho a ser realizado é para fazer a diferença, trabalhar a inovação e melhorar os processos de gestão com intuito de sensibilizar os empresários para a necessidade e importância da capacitação.

“Temos que trabalhar articulados para ganharmos força. O trabalho a ser realizado é de médio a longo prazo, é necessário equilíbrio e um direcionamento forte de trabalho para a indústria e também para as novas iniciativas operacionais”, ressaltou Sagazio.

