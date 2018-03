Copa do Mundo impulsiona produção de televisores e contratações no AM

Manaus - A Copa do Mundo de Futebol, que acontece em junho e julho, na Rússia, este ano, deve trazer bons resultados para a economia amazonense com a produção e venda de televisores. De acordo com empresários da indústria, as fábricas preparam uma oferta aproximadamente 15% maior que o ano passado, enquanto que no comércio as vendas podem superar 10%. As contratações temporárias ultrapassaram 1 mil trabalhadores.

O presidente do Centro da Indústria do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, pontuou que a produção de televisores foi aumentada em aproximadamente 15% para atender a demanda da Copa do Mundo, mas também para a demanda referente à troca do sinal alógico para o digital, que está ocorrendo em todo o Brasil.

Périco diz que o aumentado da demanda do produto, por parte do comércio, gera efeito na atividade das linhas de produção neste início de ano, mas ainda é cedo para afirmar que esse movimento será uma tendência ou que o ano vai ser bom. “As pessoas que compram o aparelho agora, estão se antecipando para a Copa e não irão mais comprar no segundo semestre”, revelou.

Vendas no varejo

Apesar de faltar apenas três meses para a Copa do Mundo, as vendas do comércio varejista ainda não estouraram e devem começar a aquecer apenas em abril. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, nesse momento as empresas ainda estão fazendo o levantamento para fazer os pedidos e sentir qual a reação do mercado.

Mas quando se concretizarem a entidade esperar vender 10% a mais que 2016 e 2017. Porém quando se compara com o ano de 2014, período com as mesmas características de mercado deste ano, quando a Copa do Mundo aconteceu no Brasil, os resultados podem ser mais tímidos.

“Como nos dois primeiros meses do ano, as pessoas têm bastantes despesas, a aposta é que apenas em abril comece a estourar as vendas de televisores. A esperança é boa porque [a Copa do Mundo] é um fato diferente. Mas a vendas estouram de fato em maio, porque ainda não caiu a ficha para a massa que esse ano é de Copa”, comentou o empresário.

Assayag pontuo ainda que a maioria dos novos lançamentos de televisores já virão com as tecnologias mais modernas e avançadas possíveis como qualidade de resolução de imagem em escala 4k e 6k. “Mas aguardar o que vem mais de atualização para ver se vale a pena. A evolução da tecnologia que vai fazer a diferente se as pessoas vão comprar ou não e forma de pagamento”, completou.

Mão de obra

Para atender o número maior de produção nas fábricas, também foram contratados mais trabalhadores temporários. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal) que faz o controle das contratações na indústria, até a primeira quinzena deste mês de março foram concluídas todas as contratações temporários.

O presidente do Sindmetal, Waldemir Santana, informou que o número de contratações previsto era de 1 mil funcionários temporários, mas o número final teve reajuste e concluíram aproximadamente 1,5 mil novos postos de trabalho. Ainda assim, o número é bem abaixo, quando se compara as contratações temporárias de 2014, quando foram chamados 8 mil trabalhadores.

“Em 2014 a situação era bem melhor, porque todos os setores contrataram temporários, de moto, refrigeradores e outros e agora não apenas para televisores. Mesmo assim, o resultado desse ano é bom, mas podemos melhorar se tivermos mais diálogo com o governo (estadual) ”, completou Santana.

