Cristal Tower segue tendência mundial e une mundo corporativo ao lazer

Manaus - O Cristal Tower, localizado na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, número 455, coloca um novo conceito de empreendimento no bairro do Adrianópolis, Zona Sul de Manaus. Unindo o conceito corporativo à comodidade, o prédio eleva o padrão dos business centers da capital amazonense conectando o trabalho ao lazer. O edifício, conectado ao Manauara Shopping, representa a tendência das próximas construções em Manaus.

A torre mista possui, no total, 306 salas distribuídas em 18 andares. De acordo com a gerente comercial Andressa Campos, o Cristal Tower traz diversos serviços que tornam única a experiência de trabalhar lá.

“Uma galeria gastronômica, lounge e serviço de vallet são algumas das coisas que facilitam o dia a dia de quem trabalha nos escritórios da torre”, conta ela.

A torre mista possui, no total, 306 salas distribuídas em 18 andares | Foto: MarcioMelo





O modelo misto de prédio é facilmente encontrado em outras grandes cidades do país, como, São Paulo, Campinas e Goiânia. Na capital paulista, por exemplo, o complexo da Cidade Jardim é referência para este tipo de projeto.

“O tempo está cada vez mais apertado na vida de hoje em dia, então ter restaurantes e shoppings acoplados ao seu local de trabalho é um diferencial na economia de tempo”, afirma Campos.

A localização do complexo também é um diferencial para quem deseja atrair clientes e consumidores. Além do shopping de grande porte, o Cristal Tower também fica próximo de faculdades, supermercados, hospitais e alguns órgãos públicos. Isso ajuda ainda mais a resolver as tarefas do dia a dia.

O modelo misto de prédio é facilmente encontrado em outras grandes cidades do país | Foto: Marcio Melo





Para quem aluga ou possui salas comerciais, o Cristal Tower oferece a limpeza de cômodos e reparos técnicos por conta da casa, serviço integrado ao bom funcionamento do complexo. De acordo com a gerente comercial, são cerca de 1 mil pessoas circulando diariamente no edifício.

Para quem se interessar em alugar ou adquirir as salas comerciais – que vão de 33 a 700 m² -, basta entrar em contato através do número (92) 3236-5051.

