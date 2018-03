Site reúne 12 mil bolsas de estudo de até 75% de desconto no Amazonas

Quem ainda não decidiu o curso ou a faculdade que deseja estudar no primeiro semestre de 2018, ainda está em tempo para efetuar essa escolha. Para auxiliar os estudantes que não se matricularam no ensino superior (presencial e a distância), o "Quero Bolsa" reúne 12 mil bolsas de estudo remanescentes com descontos que podem chegar a 75% das mensalidades no Amazonas. No total, 22 instituições presentes no estado disponibilizam as vagas com início imediato.

A alternativa é ideal para as pessoas que desejam cursar a faculdade com uma mensalidade que caiba no orçamento. As vagas também são atrativas para aqueles que não conquistaram bolsas por mérito oferecidas diretamente pelas universidades, não conseguiram ingressar numa universidade pública ou até mesmo para os candidatos que não tiveram acesso a uma vaga por meio dos programas educacionais do Governo Federal.

Do ponto de vista das instituições de ensino, o benefício é uma oportunidade de preencher algumas vagas ociosas após as mudanças do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Entre 2014, ano em que houve o auge do programa de financiamento público, e 2016, último dado disponível pelo Inep, o número médio de carteiras vazias nos cursos superiores aumentou mais de 12%, passando de 40,7% para 52,9% das vagas ofertadas.

Ao comentar esses números, Marcelo Lima, diretor de relações institucionais do Quero Bolsa, afirma que o cenário mostra que a política governamental com o objetivo de estimular o ingresso de brasileiros no ensino superior tem sofrido com os cortes no orçamento. “Notamos que, desde o anúncio da redução do Fies no início de 2017, a maioria das instituições está promovendo readequações para trazer a taxa de ociosidade a níveis mais saudáveis, daí o crescimento das parcerias com o nosso programa”, acrescenta.

Como conseguir a bolsa de estudo

Primeiramente, o interessado deve escolher o curso, efetuar a inscrição no site e, em seguida, pagar a pré-matrícula para garantir o desconto. Na sequência é preciso comparecer à instituição de ensino escolhida para prosseguir com os trâmites da matrícula. Vale lembrar que a bolsa é válida até o final do curso. Também não é necessário comprovar renda ou ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Sugestões, comentários ou dúvidas sobre as bolsas de estudo podem ser solucionados no chat do site www.querobolsa.com.br ou por meio do telefone 0800 123 2222. O horário da central de atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 8h e 22h, e aos sábados, das 9 às 13 horas (horário de Brasília).

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa (www.querobolsa.com.br) é um site que ajuda estudantes a escolher e ingressar no Ensino Superior com bolsas de estudos de até 75% em cursos de graduação, pós-graduação, além de profissionalizantes e técnicos, em mais de 1.200 instituições de ensino parceiras no País.

A plataforma também reúne informações de faculdades, cursos e comparativo de preços, até dicas de estudo e carreiras. Além do site, o serviço conta com aplicativo móvel disponível nos sistemas Android e iOS. Em 2017, o Quero Bolsa recebeu o título de “Equipe Campeã de Atendimento” no prêmio Época Reclame Aqui.

