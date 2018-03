TJAM divulga resultado preliminar da seleção para estágio em Direito

Os candidatos podem ter acesso à classificação preliminar direto no link abaixo, disponível também no portal www.tjam.jus.br, no menu Concurso e Estágios. | Foto: Divulgação

Manaus -A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam) disponibilizou nesta segunda-feira (19), no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) o resultado preliminar da seleção pública para estágio em Direito, cujas provas foram realizadas no último dia 11, com a participação de 768 candidatos.



Os candidatos podem ter acesso à classificação preliminar direto no link abaixo, disponível também no portal www.tjam.jus.br. Ver menu estágios e concursos.



De acordo com a direção da Eastjam, os candidatos que desejarem interpor recurso poderão fazê-lo, exclusivamente, nos dias 21 e 22 deste mês, das 08h às 14h, diretamente no Setor de Protocolo do Tribunal de Justiça do Amazonas, que funciona no térreo do Edifício Arnoldo Péres, na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo. As orientações sobre interposição de recurso podem ser conferidas no item 6 do Edital 01/2018 – SPED2018, de lançamento do certame.

O estágio de Direito no TJAM compreende o exercício transitório de funções auxiliares no Poder Judiciário, como bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 800, auxílio-transporte no valor de R$ 167,20 e jornada de atividades de 20 (vinte) horas semanais.





