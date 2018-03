Em Rio Preto da Eva feira de piscicultura deve movimentar R$ 20 mi

Manaus - O município de Rio Preto da Eva (a 57 km de Manaus) realiza, nos dias 31 de março e 1º de abril, a Feira da Piscicultura 2018. Com apoio do Governo do Estado e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a estimativa é de que o evento deva movimentar cerca de R$ 20 milhões em agronegócios.

O município liderou a produção da piscicultura do país em 2015, com 14,1 mil toneladas, de acordo com o estudo anual divulgado, no domingo (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De cada dez quilos de pescado produzido no Amazonas, em cativeiro, seis foram fornecidos por Rio Preto da Eva.

O município liderou a produção da piscicultura do País em 2015, com 14,1 mil toneladas, de acordo com o estudo anual divulgado | Foto: Divulgação

De acordo com o prefeito da cidade, Anderson Sousa, o objetivo da Feira da Piscicultura é fomentar a economia do município, além de incentivar cada vez mais a produção do pescado na cidade e também o turismo. “A feira é um incentivo para os empreendedores do município, pois vai proporcionar novos investimentos e negócios, além de os piscicultores receberem treinamentos e visitas técnicas, para a melhoria da produção”, ressaltou.

Ele destacou que durante a feira serão realizados treinamentos, visitas técnicas, balcão de negócios, palestras, exposições, equipamentos, implementos e financiamentos.

“A Feira é um incentivo para os empreendedores do município, pois vai proporcionar novos investimentos e negócios". | Foto: Divulgação

Turismo regional

Por ser de fácil acesso, o município de Rio Preto da Eva é um dos mais visitados pelos manauaras. Além da feira, Rio Preto da Eva está comemorando aniversário, o que deve aumentar o fluxo de turismo local. “Nosso município estar preparado para receber os turistas que vem a cidade para participar do evento e conhecer nossos balneários e as nossas comidas típicas”, destaca.

Durante os dois dias de evento, o município de Rio Preto da Eva celebra o seu 36º aniversário. Além da programação da Feira de Piscicultura, o evento contará com atrações artísticas regionais e nacionais.





