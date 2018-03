Comércio de chocolates aquece com proximidade da Páscoa no Amazonas

Manaus - O sabor da Páscoa deste ano promete ser o melhor para a indústria e comércio do segmento desde quando se instalou a crise econômica no país. Com dados de produção e venda ainda em formação, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) aposta no otimismo das fábricas. Em Manaus, uma fábrica do segmento aumentou a produção em 15%, acreditando em uma demanda maior dos ovos de chocolate.

O único dado consolidado da Abicab para 2018, que cita as contratações temporárias que somam 23 mil vagas em todo o Brasil, também apresentou sinais de melhoras do setor. De acordo com o estudo, a melhora se trata de uma queda menor das contratações, que comparando os dois últimos anos foi de 15%, enquanto que, este ano em relação a 2017, a queda foi de apenas 5,9%.

Quanto a produção, a entidade divulgou que o volume de 2018 ainda está em produção, mas em 2017 foram produzidas quase 9 mil toneladas de chocolate, o equivalente a 36 milhões de ovos. Se comparado à produção de 2016, o volume é 38% menor. Apesar da retração, o Brasil ainda é um dos países com maior volume de vendas de Páscoa no mundo.

Aqui em Manaus, a confiança também se instalou na fábrica da Bombons Finos da Amazônia. De acordo com a gerente administrativa Jornada Pacheco, a quantidade de produtos enviados para as lojas da empresa tiveram um aumento de 15% em relação ao ano passado. Outro dado que apresentou ótimo resultado foram as encomendas de empresas que presenteiam funcionários. Esse setor cresceu 100% em relação a 2017.

Este ano, a Bombons Finos aposta em lançamentos como ovo de paçoca, ovo de doce de leite, ovo saborizado com pimenta murupi, além dos produtos com tamanhos inusitados, entre eles, os ovos de 10 e 3 quilos, recheados de produtos.

“A economia já apresenta alguns sinais de melhora e, para este ano, a confiança está maior que o ano passado”, detalha a empresária.

Os preços foram reajustados em cerca de 2% a 5% na Bombons Finos, segundo Jornada. Isso ocorreu por conta da alta cotação do cacau no mercado internacional, devido a escassez na produção vinda da África. Os valores das cestas de Páscoa na Bombons finos variam de R$ 14 até R$ 300, além de ovos e coelhinhos que pesam de 15 a 30 gramas e custam entre R$ 2 até R$ 6.

O carro chefe da empresa ainda é o ovo recheado de cupuaçu com 300 gramas, que custa R$ 36. A fábrica oferece ainda os ovos recheados com frutas da Amazônia, como geleia de cupuaçu, pedaços de castanha, tucumã ou açaí, além de coco e brigadeiro belga - que são as novidades para este ano.

Expectativa

As empresas ainda se mostram prudentes nas contratações, mas confiantes nos sinais positivos de alguns indicadores da economia. De acordo com o presidente da Abicab, Ubiracy Fonseca, o setor se recupera de anos ruins.

“A expectativa é que os dados do segundo semestre do setor de chocolates acompanhem o crescimento do mercado”, reforça.

A expectativa mais pessimista dos empresários é que as vendas deste ano fiquem estáveis, mas não descartam que pode haver um leve crescimento. O gerente de marketing do grupo DB, Guto Colbert, informou que o volume de compra de mercadoria para a Páscoa deste ano ficou na mesma quantidade do ano passado. Já o preço vai apenas corrigir a inflação, e ficará os reajustes de 3% a 4%.

O gerente explicou que ano passado todo o estoque foi vendido, daí a expectativa de vender a mesma quantidade. “Várias empresas deram aumento pequeno demais nos preços. Teve empresa como a Arcor que vai ter o mesmo preço do ano passado e até produtos mais baratos e mais acessíveis”, completou.

