Ipem-AM encontra ovos de Páscoa irregulares e notifica empresa

Manaus - Um lote inteiro de ovos de Páscoa de uma marca nacional foi retirado das prateleiras de estabelecimentos de Manaus. De acordo com o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem), o produto apresentava peso líquido de chocolate diferente do informado na embalagem. O erro foi encontrado durante a operação “Medida Exata” que deve avaliar 9 mil produtos até a próxima sexta-feira (23).

O diretor-presidente do Ipem, Márcio André Brito, informou que a operação vem ocorrendo desde a semana passada, de acordo com o aquecimento das vendas de ovos de páscoa. Até esta quarta-feira (21), foram levadas para o laboratório 4,5 mil unidades de todas as marcas que apresentarem indícios de irregularidades no teste preliminar feito no estabelecimento.

Os produtos passam primeiro por um teste preliminar realizado diretamente na prateleira pela equipe do Ipem, e depois são levados até o laboratório. Até o momento, um lote de ovos de Páscoa de uma marca nacional foi o único que apresentou irregularidade onde apresentava 25 gramas de chocolate a menos do que estava sendo informado na embalagem.

De acordo com o Ipem, o lote tinha 35 unidades. O instituto coletou 13 amostras proporcional ao que determina a portaria 248 de 17 de julho de 2008. As outras unidades foram interditadas e a empresa foi autuada.

“Considerando a quantidade de unidade que é vendida nessa época, é um prejuízo grande para o consumidor e uma concorrência desleal para o empresário. Na semana que antecede a páscoa será divulgado as marcas aprovadas e reprovadas para que o consumidor tenha a referência na hora de fazer a compra”, comentou Brito.

Testes

Os testes estão sendo feitos no laboratório de pré-medidos do Ipem, onde segundo o chefe do setor, Ivanildo Barros, são executadas duas avaliações diferentes. Foram fiscalizadas todas as marcas disponíveis nos comércios, nacionais, regionais e as marcas caseiras, que são feitas por produtores independentes que também devem atender a todos os requisitos do Inmetro informar o peso líquido, a quantidade de chocolates correta e ser tiver brinde tem que ser certificado pelo Inmetro.

A primeira é de conformidade de quantidade, que se trata de verificar se o peso de chocolate informado na embalagem corresponde a quantidade que existe no produto consumível, descontando embalagens e eventuais brindes. A outra é para saber se os brindes contidos no interior do ovo de Páscoa têm ou não o selo do inmetro. Se a embalagem informa que dentro do ovo tem um brinde e que tem avaliação do inmetro é informando a faixa etária.

Sobre a marca que apresentou irregularidades, Barros informou que o Ipem procedeu com autuação e com processo administrativo contra a empresa que terá que se defender e corrigir a irregularidade. O lote que apresentou desconformidade foi retirado do mercado e em casos de irregularidade a multa pode chegar até R$ 1,5 milhão, onde todos esses trâmites são amparados na lei Federal 9933 de 1999.

Orientação

O Ipem orienta que se o consumidor perceber intuitivamente que aquele ovo de páscoa está leve demais, mesmo tendo visto na embalagem, por exemplo 800 gramas, deve pesar o produto em uma balança com o selo do Inmetro e fazer uma simples pesagem com o produto completo do jeito que está na prateleira.

O peso de todo o produto com a embalagem deverá ser superior ao que está sendo informado na embalagem. O peso liquido é a quantidade de chocolate em si, ou seja, todo o resto que vem adicional não pode ser considerado peso liquido, desconto que deverá ser feito pelo fabricante na hora de pesar e informar ao consumidor. Caso encontre irregularidade, o consumidor deve denunciar ao Ipem no contato 0800 092 2020.

Edição: Mara Magalhães

