Shopping São José ganha 'espaço kids' para a criançada

Manaus - Manaus vai ganhar na próxima sexta-feira (23), a partir das 10h, mais uma opção de lazer, desta vez no Shopping São José. O empreendimento que vai se chamar “Kidds & Parks” foi instalado na praça de alimentação do centro de compras, que fica localizado na Alameda Cosme Ferreira, próximo ao Terminal de Integração 5 (T5).

De acordo com a direção do Shopping São José, o "Kidds & Parks" conta com brinquedos e máquinas eletrônicas, além de um circuito de piscina de bolinha e cama elástica para a diversão das crianças. No dia da inauguração, os clientes também terão a presença do coelho da páscoa.

O empreendimento será instalado na praça de alimentação do shopping São José | Foto: Divulgação

As crianças também poderão saborear pipoca que será distribuída gratuitamente. O "Kidds & Parks" ocupa um espaço de 101 metros quadrados da praça de alimentação do shopping e vai agregar entretenimento ao mix do empreendimento. Ao todo, são 17 máquinas e 3 brinquedos coletivos, prontos para atender pais e crianças.

Primeiro PAC do Amazonas comemora 20 anos com festa no Uai Shopping



Moradores da Zona Leste comemoraram, nesta terça-feira (20), os 20 anos do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) São José, localizado na avenida Cosme Ferreira, nas dependências do Uai Shopping São José. Desde a fundação, o PAC já realizou 25,4 milhões de atendimentos. Durante a programação de aniversário serão oferecidos serviços de corte de cabelo e vacinação.

Como parte da celebração, houve o lançamento de um selo comemorativo pelo aniversário do PAC. A representante da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus) no evento, Mirtes Sales, afirmou que o momento é emblemático para o Estado do Amazonas. "São vinte anos do primeiro PAC do Estado do Amazonas, com a criação de um modelo de atendimento ao cidadão que mostrou que dá certo", afirmou Mirtes.

