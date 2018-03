Tradicionais feiras da 'Semana Santa' abrem na terça-feira (27)

Manaus - As tradicionais feiras de pescado de Manaus, que acontecem durante toda a Semana Santa, vão disponibilizar, este ano, 70 toneladas de peixes, nos quatro locais da cidade onde serão montadas. Detalhes das feiras, que movimentam o comércio de pescado nesse período do ano, foram divulgados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). A novidade do ano é a criação de uma feira que permanecerá fixa após a Semana Santa, ainda sem local definido.

No dia 27, primeiro dia, as feiras abrirão das 16h às 21h. Já nos demais dias vão abrir das 7h às 21h. As espécies a serem comercializadas são o tambaqui, a matrinxã e o pirarucu.

De olho nos locais

- Feirão da Sepror, localizado na avenida Torquato Tapajós, no antigo Parque de Exposições, atrás do hospital Delfina Aziz;

- Centro Social Urbano (CSU) do bairro Parque Dez;

- Avenida do Samba, rua atrás do Centro de Convenções Sambódromo, no bairro Alvorada;

-Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignolia, no bairro Cidade Nova.

De acordo com o presidente da ADS Lúcio Flávio do Rosário, a quantidade de peixe disponibilizado este ano é 20% maior do que o ano passado.

Rosário alerta ainda que é preciso levar em consideração que a oferta de peixes aumentou significativamente em outros pontos da cidade, por meio das feiras de produtos regionais e pelo programa Balcão de Negócios, que coloca os produtores em contato com as grandes redes varejistas da capital.

A Feira do pescado é feita há 15 anos. É uma ação que atende aos anseios da população que, na Semana Santa, deixa de lado a carne vermelha e dá prioridade para a alimentação à base de peixes. Atende também os anseios dos produtores de pescado, que vendem o produto diretamente aos consumidores.