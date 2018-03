Fundo previdenciário do AM chega a R$ 3,8 bilhões

Manaus - O regime previdenciário de mais de 94 mil servidores públicos do Estado do Amazonas fechou o ano de 2017 com um saldo de R$ 3,8 bilhões. O número é considerado ótimo pelo Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev), órgão gestor dos recursos. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (22) na primeira 1º audiência pública de 2018 para conselheiros, servidores, administração direta e indireta e para sociedade em geral.

A audiência pública é realizada todos os anos. Desta vez a data base de análise é o ano de 2017 e mostra a evolução dos ganhos. De acordo com o diretor presidente da Amazonprev, o regime começou em 2002 com R$ 515 mil em caixa e saltou para mais de R$ 3,8 bilhões atualmente. “É uma curva ascendente, que mostra o compromisso de todos, principalmente do governo do Amazonas”, comentou.

O responsável pelo estudo, Luiz Claudio Kogut, informou que o sistema continua funcionando com êxito, estão sendo feitas as contribuições, investimentos e concessões dos benefícios, projeto que está em andamento e os resultados estão sendo expressivamente bons. “O Amazonas é um exemplo para outros estados que estão em grande dificuldade com suas previdências”, revelou.

Atualmente a massa total de ativos e inativos chega a 94.149 mil pessoas. O processo que está em funcionamento é do Executivo Estadual, da Assembleia Legislativa, e a Defensoria Pública. Entre os órgãos que estão em processos de entrada no regime e assinaram o convênio em novembro estão Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas.

“O fundo previdenciário do Amazonas teve um bom desempenho por conta da evolução significativa no saldo dos investimentos. A dinâmica está acontecendo como era esperado desde 2006”, completou Kogut.

Uma das conselheiras do fundo previdenciário, Lígia Barros, alertou para que os jovens comecem mais cedo a pensar na manutenção do período de inatividade. “Tem uns 15 anos que comecei a pensar. A gente sabe que tem uma lei, mas é importante os jovens começarem a fiscalizar. Hoje em dia, nos portais, temos acesso a todo tipo de informação, vamos fazer valer essa informação e fiscalizar e controlar. O fundo está sempre aberto a discussões”, relata.

