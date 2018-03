Empresa Azul Cargo Express abre vagas de emprego em Manaus

Manaus- A empresa Azul Cargo Express está com duas vagas abertas para assistente de logística e distribuição e supervisor operacional. Os currículos devem ser enviados por e-mail e exigem experiência de pelo menos dois anos, além de nível superior.

Confira a descrição das vagas:

Assistente de logística e distribuição



Atividade: programar cargas para rota de entrega, tratar pendências de devoluções, atendimento de telefone, responder e-mails corporativos e atualização de sistemas.

Requisito: homem/mulher, com experiência de dois anos na área de cargas, logística e distribuição, além de estar cursando nível superior.

Os interessados devem enviar currículo para: bruno@kdexlog.com.br, com assunto: Vaga Assistente

Supervisor Operacional



Atividade: Implantar e monitorar o processo operacional no TECA, assegurando o cumprimento das normas preestabelecidas pela empresa e excelência no atendimento o cliente.

Atuar na melhoria continua dos serviços prestados e identificar pessoal qualificado para o trabalho. Controlar a movimentação financeira e manter atualizado e disponíveis os manuais e instruções normativas para funcionamento da base.

Acompanhar as condições em que as operações de cargas são executadas, de modo que possa gerar informações à gerência operacional de cargas, quanto às devidas providências necessárias para que sejam fornecidos equipamentos e infraestruturas adequadas para garantir a manutenção da boa qualidade do atendimento oferecido ao cliente.

Desenvolver relacionamento com a administração do aeroporto e demais órgãos regulamentares.

Requisito: homem, com experiência de dois anos na área de cargas, logística e distribuição e estar cursando nível superior.

Mandar CV para: bruno@kdexlog.com.br / Assunto: Vaga Supervisor.

