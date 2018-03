Shopping São José inaugura espaço com brinquedos e jogos

Manaus - O Shopping São José inaugurou, na manhã desta sexta-feira (23), um espaço totalmente dedicado para as crianças com brinquedos coletivos e jogos eletrônicos. O empreendimento, que se chama “Kidds & Parks”, foi instalado na praça de alimentação do centro de compras, que fica localizado na alameda Cosme Ferreira, próximo ao Terminal de Integração 5 (T5).



De acordo com a direção do Shopping São José, o "Kidds & Parks" conta com circuito de piscina de bolinha e cama elástica para a diversão das crianças. Durante a inauguração os clientes contaram com a presença de personagens animados, como o Batman e coelho, para abrir o período de compras da Páscoa. A criançada ganhou pipoca gratuitamente.

O "Kidds & Parks" ocupa um espaço de 101 metros quadrados da praça de alimentação do Shopping São José e vai agregar entretenimento ao mix do empreendimento. Ao todo, são 17 máquinas e 3 brinquedos coletivos, prontos para atender pais e crianças.

O "Kidds & Parks" conta com circuito de piscina de bolinha e cama elástica para a diversão das crianças | Foto: Janailton Falcão

Os preços das máquinas e brinquedos são diversificados indo de R$ 2,30 a R$ 6. Para adquirir o cartão pela primeira vez, o custo é de R$ 2. Já o cartão Vip que dá desconto de 10% em todos os equipamentos e participa de diversas promoções custa também uma única vez R$ 7.

O gerente do "Kidds & Parks", Sérgio França, contou que a novidade do espaço é o sistema de cartão que pode ser adquirido na entrada e pode ser recarregado constantemente com valores em dinheiro e gastando de acordo com o que a criança vai consumindo. Além de poder ser levado para casa e utilizado em outras oportunidades.

O espaço é dedicado a criançada | Foto: Janailton Falcão

O espaço tem ainda um conceito de disponibilizar estruturas modernas que são três brinquedos em um só, além de jogos eletrônicos de última geração que emitem tíquetes que podem ser trocados por brindes no balcão do empreendimento como balas até um carrinho de brinquedo, por exemplo.

O "Kidds & Parks" vai acompanhar o horário de funcionamento da praça da alimentação que será de 9h às 22h. “Com esse empreendimento trazemos mais uma opção de lazer para a Zona Leste, que é uma zona carente de entretenimento seguro, dentro de um shopping, climatizado, com segurança para as crianças brincarem enquanto os pais almoçam ou fazem compras”, comentou França.

Edição: Mara Magalhães

