Cetam lança quase 27 mil novas vagas para cursos gratuitos em Manaus

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), lança uma oportunidade imperdível de 26.981 novas vagas em cursos de qualificação profissional. A vagas são do projeto “Oportunidade & Renda”, e irão valer para a capital. As inscrições acontecem de forma online, nos dia 4 e 5 de abril.

São 38 tipos diferentes de cursos divididos em 580 turmas ofertadas durante o turno da noite em 68 escolas públicas estaduais, localizadas em diversos bairros da cidade de Manaus. As inscrições poderão ser realizadas no endereço www.cetam.am.gov.br, no horário de 6h às 17h dos dias 4 e 5 de abril.

De acordo com o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, este ano o projeto teve um aumento de 20% no número de vagas, em relação a 2017. “É o maior projeto de formação profissional do Governo do Estado e visa atender uma demanda de diversas áreas relacionadas aos segmentos do comércio, da indústria e de serviços, ampliando as possibilidades de emprego e de geração de renda”, explicou.

Para facilitar a inscrição, os candidatos deverão ter em mãos, durante a inscrição online, o RG, CPF, além dos dados de endereço e escolaridade.

A carga horária dos cursos varia de 60 horas a 160 horas, as aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, e terão inicio no dia 7 de maio. As vagas são para todos os níveis de escolaridade e a idade mínima é de 16 anos para alguns cursos.

Cursos, escolas e vagas

A lista completa das 68 escolas estaduais participantes do projeto "Oportunidade & Renda" em Manaus, bem como a relação de cursos que serão realizados em cada uma delas e os pré-requisitos necessários para participar dos cursos serão lançados na próxima segunda-feira (26) no site: www.cetam.am.gov.br.





