Construtora em Manaus promove feirão de imóveis Minha Casa Minha Vida

Manaus - A Direcional Engenharia realiza, neste sábado (24), o “Feirão Dia D”, com condições especiais para a compra de imóveis nos empreendimentos que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), do Governo Federal. São eles: Conquista Premium Aleixo, Conquista Torquato Tapajós e Conquista Tarumã.



Também terão condições especiais os apartamentos dos condomínios Splendore e Parque Ponta Negra. O Feirão acontece de 9h às 17h, nas lojas da Direcional no Alegro Mall e Shopping Sumaúma e no stand instalado próximo ao condomínio Conquista Aleixo.

Segundo o gerente comercial da Direcional Engenharia, Alan Bezerril, no evento, o público vai encontrar apartamentos a partir de R$ 128 mil e entrada de R$ 199. Para realizar o pedido de avaliação do crédito para financiamento do imóvel, o cliente deve levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda e residência.

Empreendimentos

O Conquista Torquato Tapajós e o Conquista Premium Aleixo são destinados às faixas 2 e 3 do MCMV, que contemplam renda familiar de até R$ 3 mil. Os condomínios, que já estão em construção, possuem itens de segurança e lazer, como guarita, churrasqueira, área gourmet, quadra recreativa e piscinas adulto e infantil.

O Conquista Tarumã, lançado este ano pela Direcional Engenharia, faz parte da faixa 1,5 do MCMV e beneficia a população com renda mensal entre R$ 1,6 mil até R$ 2,6 mil. O condomínio é o primeiro de Manaus nessa faixa do programa. O empreendimento terá apartamentos com dois quartos, salas de estar e jantar integradas, cozinha, banheiro e área de serviço. Na área comum, o condomínio é equipado com guarita de segurança, playground, piscina adulto e infantil, quadra recreativa, churrasqueira e academia ao ar livre.

Condomínios de luxo

O Parque Ponta Negra e o Splendore, que já estão prontos, não fazem parte do MCMV. Os dois condomínios possuem itens de segurança e lazer completos. No Parque Ponta Negra, os moradores podem desfrutar de piscina adulto e infantil, solarium, SPA, salão de festas infantil, salão de jogos adulto, pista de caminhada, lounge teen, espaço zen, entre outros itens. O Splendore possui churrasqueira, piscina, espaço teen, espaço gourmet, playground, salão de festas e de jogos.

