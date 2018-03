Agricultores recebem investimentos para produzir abacaxi

Amazonas - As famílias da comunidade do Caramuri, localizada na região fronteiriça dos municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, devem aumentar em 30% a produção agrícola, sobretudo do abacaxi, com a aquisição de equipamentos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

O investimento na produção local também vai projetar o abacaxi para a conquista de um selo nacional certificado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para a comercialização do fruto em todo o Brasil e no mundo.



Os produtores rurais da região receberam perfuradores de solo e distribuidores de fertilizantes e sementes, oriundos do Termo de Fomento firmado entre o FPS e a Associação Agrícola São Francisco do Caramuri, no valor de R$ 99,9 mil. A solenidade de entrega dos materiais foi realizada nesta sexta-feira (23) pela presidente de honra do FPS, Mônica Mendes.

Na ocasião, foi destacada a atuação do Sebrae-AM na região do Novo Remanso com o projeto Indicação Geográfica (IG) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), órgão ligado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Os projetos com o selo IG resultam em produtos com maior poder de negociação, preços diferenciados, acesso a novos mercados e a garantia de participação em outros nichos de comercialização.

“Muito importante esse trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo nessa região porque vai colaborar para o crescimento dessas famílias que, além de receberem esses investimentos do FPS, vão poder, em breve, contemplar a produção do abacaxi em larga escala. Isso é geração de renda e desenvolvimento socioeconômico para nossa população”, ressaltou a presidente do FPS, Mônica Mendes.

Adequação

Desde 2017, o Sebrae-AM está percorrendo as regiões que fazem parte da produção do abacaxi no Novo Remanso para trabalhar a adequação dos agricultores ao requisitos da IG. Segundo o analista técnico da instituição, Jonas Reis, em Caramuri, o Sebrae está desenvolvendo esses projetos para adequação do produtor às exigências da IG.

“O abacaxi do Novo Remanso é conhecido na região amazônica com um dos melhores do Brasil. E esse reconhecimento dessa Indicação Geográfica vai dar um selo a esse produto que quer dizer que todo abacaxi que tem esse selo é da região do Novo Remanso e vai agregar valor no mercado local e até internacional”, destacou Jonas Reis.

Apoio

Os implementos devem beneficiar 32 famílias da região. A Associação Agrícola São Francisco do Caramuri tem como foco principal a pesca artesanal, a produção de abacaxi, cupuaçu e maracujá, artesanato e turismo local.

“É uma grande alegria a comunidade estar sendo fortalecida para a agricultura familiar e é fundamental esse apoio porque dá acesso às novas tecnologias para produzirmos com mais qualidade os produtos”, disse o produtor rural, Daniel da Silva.Emissão de documentos e capacitação impulsionarão produção.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) também concedeu aos produtores rurais de Caramuri 52 Carteiras de Produtor Primário (CPP), 19 Declarações de Aptidão de Produtor (DAP), 4 Cadastro Ambiental Rural(CAR) e 20 certificados do curso de mecanização, dos quais sete agricultores foram treinados para o trabalhar com o trator.

O evento ainda contou com a participação dos titulares e representantes da Secretarias de Estado de Infraestrutura (Seinfra), de Produção Rural (Sepror), Região Metropolitana (SRMM), da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Idam e Secretaria de Pesca e Aquicultura (Sepa).

