Boleto atrasado a partir de R$ 800 já pode ser pago em qualquer banco

Quem não conseguir pagar o boleto diretamente com o banco, deve negociar com o credor | Foto: Ione Moreno

Manaus - A partir deste sábado (24), o cliente pode pagar boletos vencidos acima de 800 reais em qualquer banco. A mudança é parte de uma alteração por parte Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que prevê que todos os boletos sejam registrados em uma nova plataforma de cobrança até setembro.



O novo sistema reduz o risco de erro no cálculo de multas e encargos. A empresa emissora do boleto deve registrar na nova plataforma todas as informações do documento, como o seu CPF ou CNPJ, data de vencimento, valor, nome e número do CPF ou CNPJ do pagador.

A partir de sábado (24), os bancos não vão mais aceitar o pagamento de boletos acima de 800 reais que não estejam cadastrados no novo modelo. Vale lembrar que, mesmo com agências fechadas em finais de semana, consumidores podem pagar boletos em caixas eletrônicos, terminais de autoatendimento 24 horas, apps e sites de bancos, mas o pagamento só será compensado no próximo dia útil.

Para saber se o boleto está cadastrado na nova plataforma, é preciso consultar diretamente a empresa que emitiu o documento, já que não há diferenças visuais entre os boletos antigos e os novos. Quem não conseguir pagar o boleto antigo acima de 2 mil reais no banco deverá quitar o débito diretamente com o credor.

Essa é a quarta etapa de implantação do novo modelo de cobrança. A primeira foi a partir de 13 de janeiro, quando os bancos passaram a não aceitar boletos acima de 50 mil reais que não estivessem cadastrados no novo sistema. A segunda etapa foi a partir de 3 de fevereiro e atingiu os boletos acima de 4 mil reais. A terceira foi a partir de 24 de fevereiro e afetou os boletos acima de 2 mil reais.

A próxima etapa será a partir de 26 de março, quando os bancos não vão mais aceitar boletos antigos acima de 400 reais. A cada etapa, boletos vencidos de novos valores podem ser pagos em qualquer banco.

Segundo a Febraban, o novo modelo vai permitir aos bancos controlar melhor o envio dos boletos e restringir erros.





Leia mais:





Ufam oferta cursos livres de extensão em artes para todos os públicos

Contrutora em Manaus promove feirão de imóveis do Minha Casa, Minha Vida



Empresa Azul Cargo Express abre vagas de emprego em Manaus