Gratuito: Unip auxilia população na declaração do imposto de renda

Universidade Paulista - Unip | Foto: Thiago Monteiro

Manaus - O curso de Ciências Contábeis da Universidade Paulista (Unip) realizará, gratuitamente, atendimento à população para elaboração da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 (IRPF). O atendimento será por ordem de chegada e acontecerá nos dias 7, 14, e 28/04, de 9h às 13 horas, nos seguintes campis: Manaus, Brasília e Goiânia.

Os atendimentos também serão feitos em São Paulo, capítal: Alphaville, Anchieta, Chácara Santo Antônio, Cidade Universitária, Marginal Pinheiros, Marquês de São Vicente,Paraíso, Pinheiros e Tatuapé.

São Paulo interior: Araraquara, Assis, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Araraquara

Os interessados devem dirigir-se aos locais, em datas e horários indicados, portando os seguintes documentos:

Informe de rendimentos das fontes pagadoras;

Empregador;

Aluguel;

Informes de rendimentos fornecidos pelos bancos onde mantém conta;

Relação de dependentes com respectivos CPFs ( a partir de 8 anos);

Comprovantes de despesas médicas do contribuinte e seus dependentes (pagamentos efetuados a dentistas, psicólogos, exames laboratoriais);

Comprovantes de despesas com educação;

Número do RENAVAN no caso de declararem veículos ( ainda opcional, porém obrigatório a partir de 2019);

Número do registro, matrícula do imóvel e nome do cartório no caso de declararem imóvel e nome do cartório ( ainda é opcional, mas passará a ser obrigatório em 2019);

Cópia da última declaração entregue, inclusive o recibo de entrega ( quando houver);

RG e CPF.





Leia mais:

Boleto atrasado a partir de R$ 800 pode ser pago em qualquer banco



Construtora em Manaus promove feirão de imóveis do Minha Casa, Minha Vida



Veja quais os documentos separar para o imposto de renda 2018