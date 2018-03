Sine Manaus seleciona candidatos para emprego em loja de moda

Os interessados podem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou | Foto: Divulgação

Manaus - Os postos do Sine Manaus selecionam nesta segunda-feira, 26/03, a partir das 8h, candidatos a quatro vagas de emprego. Duas delas são para vendedores internos em uma loja de moda de alto padrão em Manaus. As outras vagas são para jardineiro e vendedor de autopeças.



Os interessados podem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira.

Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos a serem entregues ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos. Para quem é trabalhador com alguma deficiência (PCD), é obrigatório levar um laudo atualizado (2017/2018).

Confira as vagas:

Posto do Sine Manaus da Ouvidoria Municipal / Procon (Rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14, ao lado do SAMU)

VENDEDOR INTERNO – 02 VAGAS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: 06 Meses na CTPS

REQUISITO OBRIGATÓRIO: curso na Área de Vendas, Experiência no Ramo de confecção de alto padrão, boa comunicação e foco em resultados.

Posto do Sine Manaus no Shopping Phelippe Daou (Avenida Camapuã, 2.985, no bairro Jorge Teixeira, em frente ao T4)

JARDINEIRO – 01 VAGA

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: Mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com jardinagem em geral.

VENDEDOR DE AUTOPEÇAS – 01 vaga

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com vendas de autocenter, serviços e peças. Ter boa comunicação e habilidade em vendas.