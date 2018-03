Shopping popular receberá sede da SMTU e agência bancária em Manaus

Manaus - Como parte do cronograma de impulsionamento do Shopping Phelippe Daou, que está localizado na Zona Leste da capital, receberá nos próximos meses a sede administrativa e os serviços oferecidos pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e, ainda, uma agência do banco Bradesco.

Os novos serviços âncoras devem atrair ainda mais pessoas para o centro de compras popular, indo ao encontro dos anseios dos microempreendedores do local, que na última sexta-feira (23), estiveram reunidos com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, justamente para definir estratégias que possam movimentar e levar mais clientes ao Shopping Phelippe Daou.

“Esse espaço é um sonho antigo dos ex-camelôs, hoje microempreendedores, mas a crise tem nos castigado. Precisamos desse apoio da prefeitura para fazer com que as pessoas conheçam o shopping e os nossos produtos”, disse o presidente do Sindicato dos Vendedores Ambulantes, José Assis.

Ele também destacou que o sucesso do projeto “Galerias Populares” depende do engajamento de vários atores da sociedade. “Esse comprometimento é muito importante para os empreendedores, que terão sua subsistência garantida, e para a cidade de Manaus, que garante a continuação da requalificação do Centro Histórico”, completou.

Para o prefeito Arthur Virgílio Neto, a reunião foi muito produtiva e deve resultar em outras ações. “Por meio do diálogo, estamos criando as ferramentas necessárias para fazer do Shopping Phelippe Daou um sucesso, foi para isso que ele foi criado”, destacou o prefeito. “Ouvi as justas reivindicações dos permissionários e já determinei celeridade na transferência da SMTU para o centro de compras, além de desburocratizar a implantação da agência do Bradesco no local”, afirmou.

Compromisso

Por outro lado, os microempreendedores assumiram o compromisso de fazer com que todos os permissionários que ocupam o espaço mantenham suas lojas em funcionamento. Dentre as demais medidas direcionadas pelo prefeito para gerar maior movimentação de clientes no Shopping Phelippe Daou está o reforço na identidade visual externa do centro de compras e a modificação na gerência do estacionamento do local que, segundo os próprios comerciantes, tem cobrado preços abusivos, prejudicando a visitação de novo clientes.

Toda a mudança de endereço da sede da SMTU para o Shopping Phelippe Daou será acompanhada pela secretária municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), Ananda Carvalho, que cuidou da transferência dos serviços do Sine Manaus para o centro de compras de forma célere e sem prejuízos no atendimento da população.





