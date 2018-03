Confiança do comércio sobe 1,3 ponto em março ante fevereiro, diz FGV

A pesquisa é da Fundação Getúlio Vargas (FGV) | Foto: Divulgação

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 1,3 ponto na passagem de fevereiro para março, a sétima alta consecutiva, alcançando 96,8 pontos, informou na manhã desta terça-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado, o indicador alcançou o maior patamar desde abril de 2014, quando estava em 97,8 pontos.

"O primeiro trimestre de 2018 fecha com forte avanço dos indicadores da situação atual em relação ao trimestre anterior, reforçando o quadro de recuperação das vendas que vinha se desenhando desde o ano passado. No mesmo período, houve calibragem das expectativas, que se mantêm relativamente estáveis depois de forte alta no final de 2017, sugerindo cautela por parte dos empresários a despeito das melhoras já ocorridas", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Leia também: GLP empresarial tem reajuste de 4,7% em média a partir de amanhã

Houve melhora na confiança em sete dos 13 segmentos pesquisados. O Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 1,8 ponto, para 100,2 pontos, voltando à zona de otimismo após dois meses de quedas. Já o Índice de Situação Atual (ISA-COM) cresceu 0,7 ponto no mês para 93,5 pontos, melhor resultado desde junho de 2014.

A coleta de dados para a edição de março da Sondagem do Comércio foi realizada entre os dias 1º e 23 do mês e obteve informações de 1.189 empresas.

Leia mais:

Ministério do Trabalho no Amazonas abre seleção para estagiários

Sine Manaus seleciona candidatos para emprego em loja de moda

Boleto atrasado a partir de R$ 800 já pode ser pago em qualquer banco