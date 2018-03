Comércio do AM sai da crise e vira destaque nacional

Manaus - Leve recuperação do emprego e crescimento na confiança do empresário foram alguns dos fatores que levaram o comércio do Amazonas a sair da crise econômica e ser destaque nacional no último mês de janeiro. A informação faz parte de pesquisas das duas maiores instituições do setor na região Norte e do Brasil, divulgados na manhã desta terça-feira (27), na seda Federação do Comércio do Amazonas (Fecomercio-AM) em Manaus.



De acordo com a pesquisa Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), divulgada com exclusividade em Manaus pela Confederação Nacional do Comércio, em todos os indicadores econômicos para o mês de janeiro deste ano, o Amazonas esteve em média 5% acima da média nacional.

O destaque foi o quesito “Expectativa para a Empresa”, em uma escala que vai até 200 pontos de otimismo, e ao ultrapassar 100 já é considerado bom - os empresários do Amazonas somaram em janeiro um total de 165,8 pontos, enquanto que o Brasil como um todo chegou a 161,3 pontos.

Por outro lado, o indicador que apresentou o pior resultado foi o “Nível de Investimento das Empresas” onde o Amazonas registrou apenas 89,5 pontos, e o Brasil somou 87 pontos.

O chefe da divisão econômica do CNC, Fábio Bentes, destacou que os dados corroboram para uma expectativa mais positiva para este ano. Porque, em 2017 o comércio já começou a registrar recuperação, e esse ano já baixou a inflação, o desemprego começou a cair, mesmo que lentamente.

“Os dados são animadores a curto prazo e a longo prazo deixam um desafio para 2019, mas o problema do Brasil não é o setor privado mais é o um problema do setor público do equilíbrio fiscal e isso foi adiado para o ano que vem mas precisa ser atacado. Se não quem vai acabar tendo esse problema de novo setor provado que vai ter que sustentar o poder público e a gente não quer que isso ocorra de novo”, explicou Bentes.

Regionalmente, o Amazonas também apresentou números positivos. De acordo com a pesquisa Sondagem Conjuntural do Comércio Varejista da Cidade de Manaus, o nível de emprego apresentou novamente alta em janeiro deste ano 0,20%, em comparação com o mês de dezembro do ano passado.

O economista da Fecomercio-AM, José Fernando Perefeira, enalteceu que apesar de o número parecer pequeno, o resultado é expressivo se levar em conta que dezembro é sempre um mês de pujante, enquanto que janeiro é sempre um mês mais ameno na atividade comercial.

“Os números são animadores porque mostram que o comércio local está em um viés de alta em termo de desempenho, que é considerado muito bom. Isso prova que atividade comercial está se recuperando e estamos saindo da crise, resultados que devem se estender para o ano”, detalhou.

Solução está no crédito

Ainda segundo Fábio Bentes, o que continua faltando melhorar é a oferta de crédito, não só para consumo da população como para investimentos, principalmente porque vai dar sustentabilidade ao crescimento do consumo no Brasil. Bentes exemplificou que a taxa de juros para pessoas jurídica chegou a 31% ao ano, no auge da crise, e ainda hoje está em 23%, número considerado alto.

“Nada ilustrar melhor o descompasso entre consumo e investimento do que a falta de crédito. Nos últimos 12 meses o credito concedido as empresas foi 0%. Para o consumidor cresceu 9%, compatível com o período que o pais passa nesse momento. Mas o se o sujeito tem um negócio para abrir hoje ele vai acabar adiando no mínimo seis meses, o que trava os investimentos”, explicou Bentes.

