Saiba como funcionam shoppings de Manaus no feriado da Semana Santa

Os shoppings de Manaus vão funcionar em horário diferenciado neste próximo feriado de Sexta-Feira da Paixão (30) finalizando a Semana Santa. Além da mudança no horário os centros de compras também prepararam uma programação especial já voltada para o domingo (1º) de Páscoa, que envolve presença do coelhinho e vendas de chocolates.



O Amazonas Shopping funcionará com a praça de alimentação das 12h às 22h. As lojas âncoras - Bemol, Centauro, C&A, Forever 21, Marisa, Renner e Riachuelo - funcionarão de 12h às 21h. O supermercado Carrefour abrirá de 8h às 22h. As demais lojas do centro de compras estarão abertas das 14h às 21h. No domingo de Páscoa (01), o horário de funcionamento será normal para este dia da semana.

Para quem for visitar o Amazonas Shopping durante o feriado, o centro de compras está com uma programação especial de Páscoa até o dia 30 de abril. Um labirinto gigante foi montado na Praça de Eventos. O coelho, personagem típico da época, conduz os visitantes pelos corredores do espaço com fotografias, até que encontrem a saída. O “Labirinto de Páscoa na Floresta” está funcionando de 10h às 22h, com entrada gratuita.

Ponta Negra

A praça de alimentação do Shopping Ponta Negra funcionará das 12h às 22h e as lojas e quiosques das 14h às 21h. No final de semana, o centro de compras volta com seu horário normalizado. No sábado (31), das 10h às 22h e, no domingo de Páscoa (01), praça de alimentação e lazer, das 12h às 22h, e lojas das 14h às 21h.

Quanto a programação especial para a Páscoa, o Shopping Ponta Negra preparou atração junto com os personagens da Fazendinha da Zelda, que é uma coleção de livros, da autora Andréa Lins, que se inspirou na própria cadelinha, uma buldog, para escrever as histórias que são sucesso de venda nas livrarias e também nas redes sociais. A atração é gratuita e funcionará até o domingo (1º).

Millenium

O Millennium Shopping adotará horário especial de funcionamento no feriado de Sexta-feira da Paixão (30). A Praça de Alimentação irá funcionar de 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques vão abrir das 14h às 20h. As salas de cinema da rede Cinépolis vão operar normalmente a partir das 13h30.

Para comemorar a chegada da Páscoa, entre esta quinta-feira (29) e domingo (1°), das 9h às 21h, os clientes que visitarem o centro de compras poderão conferir as opções deliciosas de doces que estarão sendo vendidas por dez food bikes.

Entre as operações confirmadas estão a Sweet Rocks, As Clarissas, Bem Brasil, Brigadeiros Gourmet, Ma Chérie e Sabores de Tradição. Além disso, durante os quatro dias de evento, das 16h às 19h, a garotada que estiver no Millennium Shopping poderá também se divertir gratuitamente fazendo pintura de rosto e interagindo com o coelho da Páscoa que estará passeando pelo mall.

Manauara

O Manauara Shopping terá um horário de funcionamento especial durante o feriado da Semana Santa. Na sexta-feira (30), a Academia Companhia Athlética funcionará das 9h às 19h; a praça de alimentação e lazer das 12h às 22h; as lojas âncoras das 13h às 21h e as lojas satélites das 14h às 21h.

No Domingo de Páscoa a praça de alimentação e lazer funcionará das 12h às 22h; as lojas âncoras das 13h às 21h; as lojas satélites das 14h às 21h e a Academia Companhia Athlética das 13h às 18h.



Sumaúma Park

O Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, funcionará normalmente nesta Sexta-Feira Santa (30), das 10h às 22h. A mudança ocorre no Domingo de Páscoa (1º) quando as lojas vão funcionar das 14h às 20h e a praça de alimentação das 12h às 23h.

O Sumaúma também preparou caças aos ovos de chocolate para crianças de 4 a 12 anos, sendo duas neste sábado (31), 13h e 18h, e duas no domingo (1º), 15h e 19h. A ação, que é gratuita, é feita em parceria com as lojas Wizard e Cacau Show.



São José

Já o Shopping São José, localizado na alameda Comes Ferreira, próximo ao Terminal de Integração 5 (T5) vai funcionar na sexta-feira (30) com o mesmo horário habitual do domingo. As lojas abrem às 14h e fecham às 20h enquanto que a praça de alimentação abre às 12h e fecham às 21h. Os mesmos horários valem para o domingo (1º).

Via Norte

O Shopping Manaus Via Norte divulgou que as lojas âncoras e a praça de alimentação abrem às 12h e fecham 21h e 22h respectivamente na sexta-feira (30).





