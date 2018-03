Saiba o horário de funcionamento do comércio na Sexta-Feira Santa

Manaus - Data que vai impactar todo o comércio em uma das principais áreas de compra e venda da cidade, a Sexta-Feira da Paixão, festejada no dia 30 de março de 2018, vai paralisar parcialmente as atividades em todas as lojas do Centro de Manaus, Zona Sul.

Para quem ainda pretende comprar algum artigo ou item barato por conta do feriado, a Câmara dos Dirigentes dos Lojistas (CDL) alerta que mais da metade das lojas vão estar fechadas na sexta. "A partir das 13h, nenhuma vai estar em funcionamento", garante o vice-presidente do órgão, Antônio Azevedo.

Para Azevedo, a data é uma tradição antiga e centrada em quase todos os donos de vendas no bairro. "É uma data em que as pessoas preferem fechar as portas e se reunir com as famílias, em um momento espiritual, íntimo e de profundo respeito", explicou.

Pelo costume de todos os anos, os comerciantes decidirem parar. A CDL diz não se contrapor à categoria, defendendo que cada empreendedor é independente para cuidar do seu negócio.

"Há aqueles que preferem abrir as vendas, dependendo da quantidade de oferta. Se houver clientes, vai da consciência do dono de abrir ou não as portas. É a famosa lei do mercado de demanda e oferta. Como isto é uma característica abrangente do povo manauense, não entramos em desacordo com os lojistas. Os poucos que abrirem às 8h, vão fechar às 12h, e quem abrir às 9h funciona até as 13h", completou.

Apesar da folga de sexta, no Sábado de Aleluia, comemorado este ano em 31 de março, vai haver o funcionamento habitual no horário do fim de semana para as lojas do Centro.

Shoppings

No feriado da Semana Santa, os principais centros comerciais da cidade também entram em horário especial.

Além da mudança no horário, os centros de compras também prepararam uma programação especial já voltada para o domingo (1º) de Páscoa, que envolve presença do coelhinho e vendas de chocolates

Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping funcionará com a praça de alimentação das 12h às 22h. As lojas âncoras - Bemol, Centauro, C&A, Forever 21, Marisa, Renner e Riachuelo - funcionarão de 12h às 21h. O supermercado Carrefour abrirá de 8h às 22h. As demais lojas do centro de compras estarão abertas das 14h às 21h. No domingo de Páscoa (1º), o horário de funcionamento será normal para este dia da semana.

Para quem for visitar o Amazonas Shopping durante o feriado, o local está com uma programação especial de Páscoa até o dia 30 de abril. Um labirinto gigante foi montado na Praça de Eventos, onde o coelho, personagem típico da época, conduz os visitantes pelos corredores do espaço com fotografias, até que encontrem a saída. O “Labirinto de Páscoa na Floresta” está funcionando das 10h às 22h, com entrada gratuita.

Ponta Negra

A praça de alimentação do Shopping Ponta Negra funcionará das 12h às 22h e as lojas e quiosques das 14h às 21h. No final de semana, o centro de compras volta com seu horário normalizado. No sábado (31), das 10h às 22h, e no domingo de Páscoa (1º), praça de alimentação e lazer, das 12h às 22h, e lojas das 14h às 21h.

Quanto a programação especial para a Páscoa, o Shopping Ponta Negra preparou atração junto com os personagens da Fazendinha da Zelda, que é uma coleção de livros, da autora Andréa Lins, que se inspirou na própria cadelinha, uma buldog, para escrever as histórias que são sucesso de venda nas livrarias e também nas redes sociais.

A atração é gratuita e funcionará até o domingo (1º).

Millenium

O Millennium Shopping adotará horário especial de funcionamento no feriado de Sexta-feira da Paixão (30). A Praça de Alimentação irá funcionar das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques vão abrir das 14h às 20h. As salas de cinema da rede Cinépolis vão operar normalmente a partir das 13h30. Para comemorar a chegada da Páscoa, entre esta quinta-feira (29) e domingo (1°), das 9h às 21h, os clientes que visitarem o centro de compras poderão conferir opções deliciosas de doces, que estarão sendo vendidos por dez "food bikes" (novo modelo de negócio de comida de rua).

Entre as operações confirmadas estão a Sweet Rocks, As Clarissas, Bem Brasil, Brigadeiros Gourmet, Ma Chérie e Sabores de Tradição. Além disso, durante os quatro dias de evento, das 16h às 19h, a garotada que estiver no Millennium Shopping poderá também se divertir gratuitamente fazendo pintura de rosto e interagindo com o coelho da Páscoa, que estará passeando no local.

Manauara

O Manauara Shopping terá um horário de funcionamento especial durante o feriado da Semana Santa. Na sexta-feira (30), a Academia Companhia Athlética funcionará das 9h às 19h; a praça de alimentação e lazer das 12h às 22h; as lojas âncoras das 13h às 21h e as lojas satélites das 14h às 21h. No Domingo de Páscoa a praça de alimentação e lazer funcionará das 12h às 22h; as lojas âncoras das 13h às 21h; as lojas satélites das 14h às 21h e a Academia Companhia Athlética das 13h às 18h.

Sumaúma Park

O Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, funcionará normalmente nesta Sexta-Feira Santa (30), das 10h às 22h. A mudança ocorre no Domingo de Páscoa (1º), quando as lojas funcionarão das 14h às 20h e a praça de alimentação das 12h às 23h. O Sumaúma também preparou caças aos ovos de chocolate para crianças de 4 a 12 anos, sendo duas neste sábado (31), 13h e 18h, e duas no domingo (1º), 15h e 19h. A ação, que é gratuita, é feita em parceria com as lojas Wizard e Cacau Show.

São José

Já o Shopping São José, localizado na alameda Come Ferreira, próximo ao Terminal de Integração 5 (T5), vai funcionar na sexta-feira (30) com o mesmo horário habitual do domingo. As lojas abrem às 14h e fecham às 20h enquanto que a praça de alimentação abre às 12h e fecham às 21h. Os mesmos horários valem para o domingo (1º).

Via Norte

O Shopping Manaus Via Norte, no bairro Monte das Oliveiras, divulgou que as lojas âncoras e a praça de alimentação abrem às 12h e fecham às 21h ou 22h, respectivamente, na sexta-feira (30).

Edição: Isac Sharlon

