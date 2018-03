Ministério do Turismo fiscaliza hotéis em Manaus

Manaus - Hotéis em Manaus devem passar por uma fiscalização e processo de cadastro pelo Ministério do Turismo até o fim da tarde desta quinta-feira (29). A equipe de fiscalização trabalha na operação “Verão Legal” com apoio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

De acordo com informações da fiscal do Ministério do Turismo, Larissa Peixoto, hoje em Manaus são 79 empreendimentos funcionando, regularmente já cadastrados no Ministério, mas foram identificados outros 56 meios de hospedagem irregulares que serão visitados durante a operação para serem regularizados. No Amazonas são 346 meios de hospedagem funcionando, mas 205 estão sem homologação no Cadastur.

Nesses 205 hotéis constam alguma irregularidade de acordo com a lei 11.771, que define diretrizes para o funcionamento desses locais. Durante a ação a equipe vai verificar o cadastro, livro de reclamações e o preenchimento correto da ficha nacional de registro de hospedes.

Larissa informou ainda que o número de empresas homologadas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Apenas no ano passado, em dois meses de operação, houve um aumento de 25% no número de cadastro que é simples de fazer. “A gente percebe que na maioria das vezes é falta de informação. Por isso levamos o manual com obrigações e todas as informações necessárias”, comentou Larissa Peixoto.

Após trinta dias da primeira visita, a equipe retorna ao estabelecimento para verificar se foram cumpridas as exigências. Aquele que for flagrado com cadastro fora da validade ou insistir na irregularidade, pode ser autuado pelos órgãos de controle e até pagar multa de até R$ 854 mil.

O turista que estiver interessado, pode exigir o cadastro do estabelecimento no site www.cadastur.gov.br e verificar a lista completa dos empreendimentos regulares. O cliente pode conhecer e identificar todos os detalhes do serviço que irá consumir na hora da compra. Reclamações e denúncias podem ser feitas no site ouvidoria.turismo.gov.br.

O diretor de turismo da Amazonastur, Aládio Júnior, destacou que é dever legal do empreendimento ter cadastro regular no Ministério do Turismo. “Para o turista, o estabelecimento que está cadastrado no Ministério, é aquele que zela pelo cumprimento da lei, tem toda documentação exigida no momento do cadastro, como CNPJ, licença de funcionamento e vistoria do Corpo de Bombeiros”, alertou.

Uma irregularidades mais encontradas é a falta de cadastro, muitas vezes por falta de informação, mas durante as operações geralmente 80% dos estabelecimentos fazem o cadastro e o preenchimento da lista nacional de hóspedes.

O Cadastur é obrigatório para sete tipos de estabelecimentos como guias de turismo, meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, acampamento turísticos, organizadoras de eventos e parques temáticos. Todos devem conter cadastro regular no Ministério do Turismo.

“Através da verificação do Cadastur sabemos de irregularidades, e também da presença e a inscrição dos hóspedes. Estamos à disposição das empresas para ajudar terem regularidade naquilo que fazem e o turismo tem que ter o que há de melhor”, completou Aládio Júnior.

