Após Petrobras anunciar aumento, gasolina chega a R$ 4,49 em Manaus

Manaus - Os manauenses que foram aos postos de combustíveis nesta quarta-feira (28) tiveram uma surpresa ao se deparar com o novo preço da gasolina: R$ 4,49. O valor começou a ser reajustado em alguns estabelecimentos de Manaus logo após a Petrobras anunciar mais um reajuste no valor da gasolina e do diesel, na última segunda-feira (26), e que começou a valer já a partir de ontem (27).

Pelo que pode ser constatado, ao contrário do que ocorreu em outras épocas, o valor foi reajustado imediatamente por alguns postos. De acordo com informações da Agência Brasil, a gasolina subiu 0,761%, em uma sequência de cinco aumentos. Na quinta-feira foi anunciada majoração de 0,92%, no valor de R$1,6404. No anúncio de sexta-feira, a tarifa passou para R$1,6431, com aumento de 0,164%

Já o diesel, sofreu um reajuste de 1,213%, passando de R$1,8475 na sexta-feira para R$1,8702. Nos reajustes anteriores, o diesel tinha diminuído 0,487%, depois de aumento de 2,068% na quinta-feira. Segundo a Petrobras, o preço cobrado pela estatal corresponde a 46% da composição do preço ao consumidor do diesel. Na gasolina, o percentual da empresa é 27%.

O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas, Geraldo Dantas confirmou que com o novo reajuste da Petrobras, o preço médio da gasolina em Manaus subiu R$ 0,20 e atingiu R$ 4,49, podendo oscilar para mais ou para menos. Ainda de acordo com Dantas, nos últimos 90 dias, ou seja, de 1º de janeiro até o presente momento, o aumento acumulado da gasolina chega R$ 0,30.

“Com a nova política de preço, a Petrobras faz reajustes quase diários, aumenta e abaixa o preço constantemente. Mas com todos os reajustes no fim das contas, o valor aumentou. Nos últimos dois meses aumentaram demais. Os postos estavam segurando os repasses, mas nem todos conseguem segurar e acabam aumentando o preço”, revelou o empresário.

