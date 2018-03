Concurso da Defensoria Pública é suspenso pela Fundação Carlos Chagas

Manaus - Atendendo a Recomendação expedida pela 57ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania do Ministério Público do Estado (MPE), a Fundação Carlos Chagas (FCC), suspendeu o andamento do concurso para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

A Recomendação nº 2018/0000022316 foi expedida pelo Promotor de Justiça Antônio Mancilha, no dia 12 de março, em razão da violação dos envelopes de provas, ocorrida em quatro salas de aplicação do exame para o cargo de defensor público. As provas objetivas foram realizadas no dia 4 de março.

Diante das denúncias trazidas a público, o titular da 57ª PRODIHC instaurou Inquérito Civil com Recomendação para que as provas fossem suspensas até o esclarecimento dos fatos. O Promotor de Justiça Antônio Mancilha recomendou, ainda, que os envelopes de cadernos de provas violados e demais documentos integrantes fossem submetidos a perícia técnica.

Em atenção à Recomendação do MP-AM, a FCC encaminhou ofício, que foi anexado ao IC nº 040.2018.000369, confirmando a suspensão das atividades de correção, aplicação e publicação de resultados referentes ao Concurso Público para provimento de cargos iniciais da carreira de defensor Público do Estado do Amazonas.

No dia das provas, uma das candidatas, que preferiu não se identificar e prestou prova na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro) disse que a sua indignação foi total com o incidente. Ela relatou que é acostumada a fazer concursos de várias bancas e nunca tinha visto as provas chegarem no local sem os lacres.

Concurso

O concurso teve um total de 2.986 inscritos, mas apenas 2.245 compareceram às provas, totalizando cerca de 75,18% dos candidatos. Deixaram de comparecer 741 candidatos, equivalente a 24,82%. Os aprovados do concurso devem começar a trabalhar a partir do segundo semestre deste ano. O salário oferecido ao defensor é de R$ 14 mil.

Posicionamento FCC

No dia da aplicação das provas, funcionários da Fundação Carlos Chagas, responsável pela aplicação das provas, informaram que acreditavam que os envelopes teriam rompido durante o transporte e o movimento nas caixas. O caso foi informado a todos os alunos que fizeram prova naquele andar e houve a decisão de seguir com as provas.





Edição: Luís Henrique Oliveira





