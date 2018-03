Ministério notifica 34 hotéis irregulares durante operação em Manaus

Manaus - Mais da metade dos estabelecimentos de hospedagem em Manaus que passaram por fiscalização do Ministério do Turismo nos últimos três dias, 27, 28 e 29, foram notificados por não terem cadastro obrigatório. O objetivo da Operação Verão Legal 2018 realizada por uma equipe especializada no Ministério, foi conferir se os prestadores de serviços turísticos estão seguindo o que determina a Lei de Turismo 11.771/08.

Ao fim dos trabalhos nesta quinta-feira (29), de 49 pontos visitados 34 não estavam devidamente registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos Turismo (Cadastur). O cadastro é obrigatório para os meios de hospedagens, agências de turismo, parques temáticos, acampamentos turísticos, organizadoras de eventos, guias de turismo e transportadoras turísticas.

Além disso, foram emitidos 15 termos de fiscalização, que representam a visita das fiscais em locais que já estão fechados ou que trocaram de CNPJ. A previsão inicial era de que em um universo de 79 empreendimentos funcionando regularmente, 56 meios de hospedagem estavam irregulares e seriam visitados. Em todo Amazonas são 346 meios de hospedagem funcionando, mas 205 estão sem homologação no Cadastur.

Durante a ação a equipe verificou o cadastro, livro de reclamações e o preenchimento correto da ficha nacional de registro de hóspedes. A apresentação foi conduzida pela chefe da divisão de fiscalização dos serviços turísticos do Ministério do Turismo, Larissa Peixoto, que esclareceu os benefícios e facilidades do sistema para os prestadores de serviços e para os turistas.

Chefe da divisão de fiscalização dos serviços turísticos do Ministério do Turismo, Larissa Peixoto. | Foto: Divulgação

"O Cadastur é uma ferramenta que aproxima os prestadores de serviços turísticos do setor público. Por meio do cadastro é possível dimensionar o tamanho do setor em cada destino brasileiro podendo trabalhar de forma mais adequada e alinhada às políticas públicas de investimento no turismo na região", declarou Larissa.

Para o presidente da Amazonastur, Orsine Júnior, a participação do trade confirma a importância do sistema para o segmento. "O Cadastur é fundamental para o ordenamento do turismo, pois a ferramenta identifica as lacunas e regulariza as atividades e isso hoje é uma das prioridades para o turismo no Governo do Amazonas", disse.

A empresária do segmento e conselheira da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-AM), Maria Helena Fonseca, destacou que a ferramenta é excelente para o turismo. "O Cadastur tem que existir e para mim o que vale é essa fiscalização que será implementada, pois é um controle que se pode ter sobre todos os segmentos que atuam no mercado", afirmou.

O turista que estiver interessado, pode exigir o cadastro do estabelecimento no site neste link e verificar a lista completa dos empreendimentos regulares. O cliente pode conhecer e identificar todos os detalhes do serviço que irá consumir na hora da compra. Reclamações e denúncias podem ser feitas no site ouvidoria.turismo.gov.br.

Para fazer o cadastro basta acessar o site do Cadastur, escolher o item “Sou prestador” e preencher os dados básicos. A ferramenta foi modernizada em todo o país, é de fácil compreensão e o prestador vai conseguir realizar uma rápida inscrição. O cadastro é obrigatório e quem não se regularizar poderá ser autuado e pagar uma multa de até R$ 854 mil.





Edição: Luís Henrique Oliveira





