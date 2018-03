Pescadores de Presidente Figueiredo faturam R$ 192 mil na Semana Santa

Manaus - A ação de incentivo ao setor pesqueiro de Presidente Figueiredo, realizada durante o feriado de Páscoa pela prefeitura do município, resultou na injeção de R$ 192 mil na economia local. Durante a semana, as 24 toneladas de pescado, adquiridas junto aos piscicultores da cidade a R$ 8 reais o quilo, foram distribuídas a cerca de 30 mil pessoas na sede e nas comunidades rurais.

Conforme o prefeito Romeiro Mendonça, a ação tem, além do impacto econômico, natureza social, beneficiando tanto o produtor rural quanto a população de forma geral. “É uma satisfação ver a solidariedade das pessoas, envolvidas com as doações, durante a Semana Santa. Fomentar o setor de aquicultura nesta época é oportunidade não só de gerar renda, mas também de exercitar sentimentos como, empatia e respeito por cada cidadão que é beneficiado”, concluiu.

Leia também: Tradição religiosa aquece venda de peixes durante a Semana Santa no AM

Foram beneficiadas famílias da sede do município e das comunidades rurais | Foto: Weglesson Gomes/Ascom

Para os produtores rurais, a iniciativa da prefeitura ajuda a desenvolver ainda mais o potencial da aquicultura em Presidente Figueiredo. “Participo da ação pelo segundo ano consecutivo e registro, consideravelmente, a melhoria na produção dentro do setor. Com esse incentivo financeiro, já consigo montar uma estrutura de trabalho melhor e, consequentemente, oferecer um serviço com mais qualidade. Neste ano, consegui contratar oito funcionários para me ajudar no manejo do pescado e o resultado foi muito bom! Vendi três tanques cheios de tambaquis que chegavam até dois quilos”, destacou o piscicultor José Antônio Cardoso.

A iniciativa da prefeitura ajuda a desenvolver ainda mais o potencial da aquicultura em Presidente Figueiredo | Foto: Weglesson Gomes/Ascom

De acordo com o titular da Secretaria de Municipal Secretaria Municipal de Abastecimento Desenvolvimento Agrícola, Aquícola e Pesqueiro (Semada), Ricardo Matos, a prefeitura já está se preparando para a próxima edição, no ano que vem. “Após a Semana Santa, período em que é realizada a despesca, os tanques dos produtores voltam a ficar vazios. Pensando nisso, já planejamos o reabastecimento com alevinos, que são pequenos peixes ainda em estado de crescimento para o cativeiro. Nossa intenção é criar uma cadeia de autoabastecimento cada vez maior e suficiente para que Presidente Figueiredo economicamente ganhe força na piscicultura”, enfatizou o secretário.

A prefeitura também apoia financeiramente os fornecedores com a construção de melhores estruturas físicas de trabalho, na compra de ração e ajudando no processo de despesca por choque elétrico. A prática de pesca utilizando energia elétrica é uma ferramenta de produção que mantém a boa qualidade da carne do peixe que, posteriormente, é armazenado para a distribuição. Essa técnica começou a ser aplicada a partir dos recursos investidos pela prefeitura.

Foram distribuídas 24 toneladas de peixes | Foto: Weglesson Gomes/Ascom

Distribuição

Terminou nesta quinta-feira (29) a entrega de 24 toneladas de peixes para os moradores de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus). Além da sede do município, 28 comunidades foram beneficiadas com a ação iniciada na última terça-feira (27), incluindo os ramais localizados nas rodovias AM-240 e BR-174.

Servidores de todas as secretarias municipais participaram do mutirão, organizados em frente a escolas municipais e Unidades Básicas de Saúde (UBS). “Mais de 10 mil famílias receberam o peixe distribuído pela prefeitura”, acrescentou o titular da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Ariones Silva.

Leia mais:

Tradicionais feiras da 'Semana Santa' abrem na terça-feira (27)

Pesca do Mapará movimenta pescadores artesanais em Careiro da Várzea

Quer comer peixe de graça na Semana Santa? Saiba mais