TRT leiloa bens com descontos de até 70%

Manaus - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT11) realiza leilão público de bens penhorados, às 9h30, do próximo dia 13 de abril, simultaneamente, na modalidade presencial e eletrônica. Serão leiloados imóveis comerciais e residenciais, terrenos, fazenda, veículos, equipamentos e maquinários, cujos lances mínimos juntos somam mais de R$ 8 milhões. Os lances iniciais terão descontos que vão de 45% a 70%. O edital completo está disponível no site www.amazonasleiloes.com.br.

Leia também: Fim da taxa extra na conta de luz? Entenda



Os destaques do certame são um prédio de cinco pavimentos, com lance inicial de R$ 1.566.126,90, em Manaus, um terreno em Iranduba (AM), com primeiro lance no valor de R$ 3.596.498,42 e 70% de desconto. Também há terras em Rorainópolis (RR) e uma fazenda em Caracaraí (RR) começando com lance de R$ 250.000,00 e desconto de 50%, além de uma usina de asfalto líquido com capacidade de produção de 160 toneladas por hora (com gerador de energia e central de computação) mais 60% de descontos e galpões industriais e escritório em Boa Vista.

Na lista de bens do leilão estão ainda veículos, motocicletas, uma motoniveladora e ainda balcões frigoríficos, equipamentos e outros materiais. Desde a publicação do Edital até o início do leilão presencial, os lances podem ser feitos pelo endereço www.amazonasleiloes.com.br, com atuação do leiloeiro credenciado pelo TRT, Brian Galvão Frota.

O valor arrecadado com a venda dos bens será destinado ao pagamento de débitos trabalhistas de processos que tramitam no TRT11 e que já estão na fase de execução, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial.

Podem participar do leilão pessoas físicas que estiverem na livre administração de seus bens, e por todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas.

Os bens podem ser visitados de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, diretamente nos depósitos do Leiloeiro Oficial, conforme endereço e telefone de contato: na Av. Efigênio Sales, 1.299 – Galpão G, Bairro Aleixo, Manaus (AM), telefone (92) 98438-1616, para bens de processos cujo Juízo da execução é no Amazonas; e na Rua Três Marias, 139 – Bairro Raiar do Sol, Boa Vista (RR), para bens de processos cujo Juízo da execução é em Roraima. Para visitar os bens não removidos, os interessados deverão entrar em contato com a Seção de Hastas Públicas, através do telefone (92) 3627-2064.

Os interessados poderão, ainda, ter acesso às fotos dos bens por meio do link https://portal.trt11.jus.br/index.php/sociedades/servicos/leiloes e do endereço eletrônico www.amazonasleiloes.com.br

Leia mais:

Eduardo Guardia será o novo ministro da Fazenda

Receita recebeu 6,5 milhões de declaração do IR em quase um mês

Telefonia móvel perdeu 574 mil linhas em fevereiro