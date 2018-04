Eduardo Braga diz que Paraguai é ameaça à Zona Franca de Manaus

| Foto: Assessoria

Manaus - Em entrevista exclusiva ao programa Agora, da Tv Em Tempo, o senador pelo Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), destacou na manhã desta segunda (02), temas referentes ao Estado. A redução da dívida bilionária da Eletrobrás Amazonas Energia, o possível sucateamento da Zona Franca de Manaus, além da infraestrutura da polêmica rodovia BR-319, que liga os estados de Amazonas e Rondônia estiveram na pauta da entrevista.



Zona Franca de Manaus

A ameaça iminente do sucateamento da Zona Franca de Manaus foi destaque na entrevista. Braga falou sobre o crescimento exponencial dos últimos anos da indústria do Paraguai. "O medo que existe entre empresários e governantes é de que a liderança da importação comercial seja trocada de Manaus para o Paraguai. Pelas regras do Mercosul, não podemos deixar que isto aconteça. O Paraguai está com um projeto de uma ponte para interligar as cidades de São Paulo e Santa Catarina. Pela posição geográfica, eles têm tudo para conseguir o que querem. Conseguimos estender a ZFM até 2073, mas não podemos falhar no modelo econômico até lá", falou.

Durante os questionamentos, Braga falou sobre a possível privatização da Eletrobras e como o governo realizou o processo jurídico sobre o assunto. "O governo editou alguns processos. Foi pactuado um modelo de privatização que está atualmente na Câmara dos Deputados. Também há uma medida provisória que trata da reestruturação das dívidas dos contratos de gás e dos produtores independentes em execução", explicou.

De acordo com o senador, a dívida da Eletrobrás que girava em torno dos 15 bilhões de reais, caiu para oito bilhões, sendo que 4 bilhões foram arcados pelo próprio órgão e R$ 3 bilhões ainda estão em aberto. "A Eletrobrás, e consequentemente a Amazonas Energia, vão funcionar melhor, negociar com a Petrobrás em um cenário mais transparente e beneficiar o bolso do consumidor. Este é o objetivo", declarou.

Eduardo Braga informou que o Amazonas está recebendo investimentos de mais de R$ 800 milhões no setor elétrico fruto do trabalho feito quando ele ainda era ministro de Minas e Energia. “Estão sendo construídas novas usinas termelétricas que serão a solução para o problema de geração de energia no interior nos próximos 20 anos. Ao todo, serão 86 novas usinas com geradores novos. Vale ressaltar que os recursos são da iniciativa privada, que está comprando os terrenos, contratando mão de obra local e fazendo girar a economia no interior do estado”, destacou.

“Atualmente, no Manaquiri, por exemplo, a usina funciona no centro da cidade. Em Parintins, tem gerador de energia em contêiner ao redor da usina, pois não há mais espaço interno para instalar geradores. Todas essas cidades terão novas usinas construídas fora do perímetro urbano, sem o problema de ruído para a população, assim como em Coari, onde já está em construção uma usina a gás”, completou o senador.



Trabalhadores da Eletrobrás Amazonas Energia

O parlamentar comentou também sobre sua luta por garantias aos trabalhadores da empresa. “Consegui emplacar uma emenda à MP 814/2017 para dar estabilidade aos funcionários da Eletrobras Amazonas de, no mínimo, dois anos. Em caso de demissão, estou propondo a criação de um fundo que pague ao trabalhador uma indenização de dois anos de salários, mais décimos terceiros e férias. Isso, é claro, se, por ventura, a privatização vier, ou seja, se a empresa for vendida, o que eu acredito que não deva acontecer esse ano”, disse Eduardo.

O senador defendeu que o trabalhador da Eletrobras Amazonas precisa ter essa segurança, pois vários colaboradores no interior e na capital já contabilizam mais de 30 anos de serviço e não podem ficar desamparados de repente neste momento. “São profissionais que dificilmente conseguirão uma boa aposentadoria, pois terão dificuldades de se reposicionar no mercado de trabalho. Estou conversando com o Governo Federal e já acertei com o relator da matéria a inclusão dessa emenda no texto da MP-814”, adiantou.

Interior do Amazonas



Para o interior do Amazonas, o senador expôs a importância da economia de biomassa, que dê oportunidade para os interioranos trabalharem com a reposição florestal e produtos originais da Amazônia. "A capital precisa dar suporte para empregos no interior acontecer e isso deve interligar o Estado inteiro", destacou.

De acordo com o senador, uma reunião para o mês de maio está marcada com o chanceler brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira, o Itamaraty e o Ministério da Indústria e Comércio para um estudo detalhado sobre o tema.

Sobre a BR-319, Braga admitiu ser um desafio para o estado nos últimos 20 anos. "Atualmente, estamos com uma luta de licenciamento ambiental para conseguir o asfaltamento da rodovia", finalizou o senador.

