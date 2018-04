Saiba como baixar sua conta de água na hora de lavar a roupa

Manaus - Com o delicado momento econômico que os brasileiros passam, as famílias estão cada vez mais à procura de meios para a redução dos gastos no mês. As lavanderias, por exemplo, passaram a ser opção em redução de despesas. A escolha pelo serviço vem trazendo benefícios visíveis aos consumidores. Para 2018, a expectativa é que com o aumento do PIB, o ano registre um aumento de 0,7% em serviços prestados às famílias.



Exemplo disso está na pesquisa realizada por uma empresa de saneamento básico, onde revela o resultado de que em uma casa com até quatro pessoas, a quantia utilizada mensalmente é de 5.400 litros de água, enquanto em lavanderias o número é muito menor - até menos que o dobro -, somente 2.160 litros de água são utilizados para a realização da lavagem.

Leia também: Água potável merece atenção de todos no Brasil, alerta especialista

"É comprovado que lavar a roupa em lavanderia traz resultados positivos não só na economia de água mensal, mas também, no valor final da conta. É possível economizar até três mil litros de água", explica o dono de uma lavanderia, Fernando Martins. O diferencial está no modo de trabalho em que as lavanderias contribuem para a preservação do meio-ambiente e economia de água. Em uma lavanderia as máquinas estão sempre cheias e o número de roupas lavadas ao mesmo tempo é muito maior do que nas residências.

"Outro fator que também contribuiu para o crescimento, foi o fato de que o brasileiro está passando a ter o hábito de usar mais os serviços de lavanderia, também para roupas do dia a dia. Antes só era utilizado para roupas especiais como ternos e vestidos de festas, ou peças que são difíceis de lavar em casa ou edredons e cortinas. As pessoas também estão morando em apartamentos cada vez menores e que muitas vezes não tem espaço para cuidar das roupas", acrescenta Martins.

Leia mais

Recuperação da Bacia do Rio Doce custará bilhões, afirma CBH-Doce

77% dos brasileiros mudaram hábitos para sobreviverem à crise

Oceanos recebem 25 milhões de toneladas de lixo ao ano, revela estudo