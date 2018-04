Indústria do Amazonas se recupera lentamente, diz Fieam

Manaus - Ao contrário da leve reação apresentada na indústria brasileira, aqui no Amazonas o setor ainda teve resultados tímidos no último mês de fevereiro. Apesar de registrar aumento real no faturamento, a pesquisa realizada pela Federação das Indústria do Amazonas (Fieam) e Confederação Nacional das Indústrias (CNI), observou redução do nível de emprego, recuo da massa salarial e queda da capacidade instalada.

Segundo a pesquisa, o faturamento real subiu 2,63% em fevereiro deste ano, comparando com janeiro. Na comparação com fevereiro de 2017 a alta foi de 11,70%. O Nível de Emprego Industrial no Amazonas recuou 0,43% na passagem de janeiro para fevereiro de 2018. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 1,63%.

O desempenho da indústria, no Amazonas, no primeiro bimestre foi positivo, somente no quesito faturamento real, apresentando em relação ao mesmo período de 2017 um crescimento de 12,43%. Com relação ao emprego industrial, horas trabalhadas e massa salarial, a queda foi respectivamente de 2,05%, 12,00% e 4,29%.

O vice-presidente da Federação das Indústria do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, afirmou que já houve uma estabilização na economia praticamente como um todo. “Usando a medicina, o doente (indústria) estava na UTI bem mal, mas parou de piorar e estabilizou. Mas a recuperação é extremamente lenta. O reflexo no aumento de vendas significa que os estoques do comércio e dentro da fábrica ainda estão saindo”, comparou.

Azevedo destacou que apesar da economia já está se recuperando, esses resultados ainda não tiveram impacto significativo na geração de emprego e atividade industrial e principalmente investimento que é praticamente zero. “Quando esses fatores acontecerem realmente teremos crescimento no setor”, disse.

Em comparação com os resultados nacionais, o Amazonas continua abaixo do ideal. A produção industrial brasileira fechou os dois primeiros meses do ano com crescimento acumulado de 4,3% na comparação com o primeiro bimestre de 2017, a maior alta para um primeiro bimestre desde os 4,7% de crescimento verificado em 2011.

A informação parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta terça-feira (3), no Rio de Janeiro, a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Brasil (PIM-PF Brasil) de fevereiro. Neste mês o parque fabril fechou com expansão de 0,2% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal, impulsionado pelo comportamento do segmento de bens duráveis.

