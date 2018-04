Feijão é vilão e cesta básica de Manaus fica em R$ 358,28, diz Dieese

Manaus - A cesta básica de Manaus confirma a tendência para este ano e mais uma vez subiu de preço passando R$ 357.06 em fevereiro para R$ 358,28 no último mês. O destaque desta vez ficou por conta do feijão que subiu 2,61% e do café que reduziu 4,09%. Os dados fazem parte da pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e anunciada na manhã desta quinta-feira (5).

Com o aumento do valor da cesta, Manaus continua a ocupar a 14° colocação no ranking das cestas, dentre as 20 capitais onde é realizada a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, seguindo definições do Decreto-Lei 399, de 30 de abril de 1938. Cinco produtos apresentaram alta e sete tiveram queda no mês analisado, influenciando o custo total da mesma que ficou 0,34% mais cara no mês.

O feijão foi o produto que apresentou maior alta no mês de 2,61%, seguido da carne com 1,88%, da banana com alta de 0,18%, do tomate que subiu 0,17% e do pão que aumentou 0,12%. Na contramão, o café foi o produto que apresentou maior queda no mês de 4,09% seguido do açúcar que caiu 4,05%, do óleo de soja com redução de 1,58%, do leite que diminuiu 1,27%, do arroz com queda de 1,06%, da farinha de mandioca que reduziu 0,87% e da manteiga que ficou 0,56% mais barata.

A nível nacional, em março, o custo do conjunto de alimentos essenciais diminuiu em 12 capitais brasileiras. As reduções mais expressivas ocorreram em Salvador de 4,07%, Recife de 3,82% e Belém de 3,24%. As maiores taxas positivas foram registradas nas cidades de Campo Grande 2,60% e Curitiba de 2,22%.

A cesta mais cara foi a do Rio de Janeiro de R$ 441,19, seguida por São Paulo de R$ 437,84, Porto Alegre de R$ 434,70 e Florianópolis de R$ 426,79. Os menores valores médios foram observados em Salvador de R$ 322,88 e Aracaju de R$ 339,77.

Salário mínimo

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em março de 2018, menos da metade dos vencimentos 40,82% para adquirir os mesmos produtos que, em fevereiro de 2018, demandavam 40,68%.

Em março de 2018, o tempo de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica em Manaus foi de 82 horas 37 minutos, ligeiramente maior do que a jornada calculada para fevereiro de 2018, de 82 horas 20 minutos.

Custa de alimentação

O custo da cesta básica para o sustento de uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto) foi de R$ 1.074,84 durante o mês de março de 2018. Esse valor equivale a aproximadamente 1,13 vezes o salário mínimo bruto, fixado pelo governo federal em R$ 954. No mês anterior, o custo da cesta básica para esta mesma família era menor e foi de R$ 1.071,15, 1,12 vezes o salário mínimo bruto.





