Marinha abre concurso público com salário de quase R$ 9 mil

Manaus- As inscrições para o Concurso Público do Corpo de Engenheiros (CEM) estão com inscrições abertas até o dia 16 de abril de 2018. Brasileiros natos de ambos os sexos, com menos de 36 anos de idade, no 1° dia de janeiro de 2019, e que tenham concluído o ensino superior podem se inscrever.

Esse ano, 64 vagas são ofertadas entre diversas áreas de Engenharia, além de Arquitetura e Urbanismo.

Sobre as provas

Os candidatos realizarão a prova em duas fases: a primeira com 20 questões objetivas de conhecimentos profissionais e redação; a segunda etapa com 10 questões discursivas de conhecimentos profissionais e tradução de texto na língua inglesa. Importante ressaltar que somente os candidatos não eliminados na primeira etapa poderão participar da segunda.

Os candidatos aprovados na prova escrita farão parte dos eventos complementares compostos por: Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (corrida e natação), Verificação de Documentos, Avaliação Psicológica, Verificação de Dados Biográficos e Prova de Títulos.

Das inscrições

Os interessados devem fazer sua inscrição no site www.ingressonamarinha.mar.mil.brou em um dos postos de inscrição, distribuídos por todo o país (ver endereços no Edital). A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Após aprovação no Curso de Formação de Oficiais, no final de 2019, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passarão a receber rendimentos brutos inicias de cerca de R$ 11 mil, além de diversos benefícios, tais como alimentação, alojamento, auxílio-fardamento e assistência médico-odontológica.

O que é o Corpo de Engenheiros?

O Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM) gerencia e conduz as atividades de pesquisa, desenvolvimento, manutenção e projetos de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais e de seus equipamentos, além de realizar outras atividades específicas de cada especialidade na área de Engenharia.

Os Oficiais do Corpo de Engenheiros são admitidos em diversas áreas de atuação, tais como: Engenharia de Armamento, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas de Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Naval, Engenharia Nuclear e Engenharia Química, além de Arquitetura e Urbanismo. Estas áreas estão sendo aceitas em 2018. Os Oficiais podem também ser oriundos da Escola Naval (EN) e que, por meio de seleção interna da Marinha, finalizam sua graduação na Universidade de São Paulo.



Durante o Curso de Formação de Oficial, o aluno ocupa o posto de Guarda-Marinha e, ao se formar, passa a ocupar o posto de Primeiro-Tenente, recebendo rendimentos brutos inicias (em 2019) de cerca de R$ 11 mil, além de diversos benefícios, tais como alimentação, alojamento, auxílio-fardamento e assistência médico-odontológica.

