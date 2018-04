Baratão da Carne consolida marca em Manaus

Manaus - Consolidado como um dos maiores varejistas de Manaus, a rede de supermercado 'Baratão da Carne' é famosa pelo preço competitivo e, claro, pela carne de qualidade, que dá nome ao empreendimento. Mas, além de apresentar um serviço de qualidade aos seus clientes, a empresa também se importa em contribuir com as causas sociais.



O gerente comercial do grupo, Junior Miranda, conta que o sucesso do BC está atrelado ao diálogo com os clientes e, com isso, conseguem oferecer sempre um serviço de qualidade. “Damos muito valor à voz de todos nossos clientes. E é a partir do diálogo que fazemos nossas promoções, aumentamos a variedade dos produtos e dos serviços”, explica.

O horário de funcionamento das franquias do Baratão da Carne é de 8h às 21h de segunda a domingo, e também abre aos feriados. | Foto: Janailton Falcão

Leia também: 'Filet do Chef' leva sabor e sofisticação para sua casa

Segundo ele, que gerencia o grupo há 7 anos, o que mantém a qualidade do produto até a venda final é o Serviço de Inspeção Estadual. "É isso que garante a fiscalização e o cumprimento das melhores práticas, porque não estamos preocupados em apenas vender produtos, queremos o melhor ambiente para nossos clientes”, disse.

Carne de qualidade



Um dos carros-chefe do Baratão da Carne é a carne de qualidade oferecida aos clientes. De acordo com o responsável pelo açougue da unidade do Japiim, Isaac Vieira, de 25 anos, a carne vendida em todas as franquias do grupo vem de frigoríficos do Estado do Acre e de Rondônia, que trabalham com gado de alta qualidade.

Ele conta que a qualidade da carne advém de todo cuidado no processo, desde a criação do gado, passando pelo transporte até chegar ao consumidor. “Nós trabalhamos apenas com boi capão, que é o ‘boi de engorda’, que é uma carne mais gorda, portanto mais saborosa também”, explicou, informando que o empreendimento recebe carne toda semana “para que os clientes consumam uma carne sempre fresca”, acrescenta.



A qualidade da carne advém de todo cuidado no processo, desde a criação do gado, passando pelo transporte até chegar ao consumidor. | Foto: Janailton Falcão

Vieira explica que a carne ratifica sua qualidade por conta do armazenamento durante o transporte. “Nossa carne é resfriada em uma temperatura de - 2°, então ela não congela. Quando a carne é embalada à vácuo, ela é congelada e quando descongela ela acaba perdendo um pouco do frescor, da qualidade da carne”.

O responsável pelo açougue, acrescenta que o abate é feito em frigoríficos certificados e que possuem a máxima exigência de higiene pelos órgãos estaduais e federais de vigilância. “Depois do transporte feito nas carretas refrigeradas, a carne fica estocada nas nossas câmeras frias e passam por uma avaliação contínua da rede Baratão”, finaliza.

Clientes fiéis

Vários clientes que frequentam o Baratão da Carne, são assíduos desde a época que tinha apenas uma franquia. Segundo a diretoria do BC, a primeira loja foi um pequeno açougue no Mutirão. “Fomos crescendo e consolidando nossa marca. Nossa missão é oferecer sempre o melhor para nossos clientes, por isso, oferecemos lojas confortáveis, melhoramos as que já existem, e claro, procuramos oferecer sempre um bom preço e produtos de qualidade”.

Para a cliente Jucicleide Gomes, 29, o que a faz ser assídua há anos é o bom preço. | Foto: Janailton Falcão

Para a cliente Jucicleide Gomes, de 29 anos, o que a faz ser assídua há anos é o bom preço. “Eu sempre fazia minhas compras no Baratão da Carne do bairro da Betânia, mas depois que abriu aqui (unidade do Japiim), comecei a vir mais nesta loja por conta da variedade de produtos e também sempre tem muita promoção, fora que o atendimento é muito bom, eles sempre são muito simpáticos”, comenta.

A freguesa recorda que uma das ações do supermercado que mais gosta é quando apresentam degustação de produtos. “Acho ótimo quando posso provar qualquer produto antes de levar para consumir em casa, eles sempre fazem isso, sem dúvida, é uma das coisas que me conquistaram”, afirma.

Solidariedade

Preocupados com as causas sociais, a diretoria do grupo Baratão estuda meios de contribuir com o abrigo Monte Salém, que abriga crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O gerente de vendas da unidade do Japiim, Nildon Soares revela que a diretoria doou, mês passado, um carro ao abrigo. "Foi feito a adoção do carro e também estamos com uma ação para sensibilizar os clientes e arrecadar mais fundos para a instituição. Cobramos 0,1 centavo por cada sacola plástica utilizada pelos clientes, e todo valor é doado para o abrigo todo mês ”, explica.

Vários clientes que frequentam o Baratão da Carne, são assíduos desde a época que tinha apenas uma franquia. | Foto: Janailton Falcão

Ele alerta que a doação depende da aceitação do cliente. “Temos clientes que não querem doar, e nós respeitamos isso, claro. Mas tem outros que não se importam em doar, e também tem alguns que querem doar um valor maior, R$5, R$10, R$20”, comenta.

Promoções

O gerente comercial do grupo garante que todas as terças-feiras as unidades do Baratão da Carne têm promoções de frutas e verduras selecionadas e fresquinhas direto do produtor. E todas as quintas-feiras o BC oferece promoções de carne com preços imbatíveis.

O horário de funcionamento das franquias do BC é de 8h às 21h de segunda a domingo, e também abre aos feriados.

Acompanhe as ofertas e promoções nas redes sociais da rede @barataodacarne.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

'Filet do Chef' leva sabor e sofisticação para sua casa

Humor, sertanejo e boi-bumbá no roteiro cultural para o fim de semana

Parque Cidade da Criança em Manaus tem programação educativa