Procurando emprego? Sine Manaus oferta vagas nesta segunda-feira (9)

Manaus - Os postos do Sine Manaus selecionam nesta segunda-feira (9), a partir das 8h, candidatos a 46 vagas de emprego. Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos a serem entregues ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Leia também: Indústria do Amazonas se recupera lentamente, diz Fieam

Para quem é trabalhador com alguma deficiência (PCD), é obrigatório levar um laudo atualizado (2017/2018). A diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante, também ressalta que todos os serviços do Sine Manaus são gratuitos. Caso alguém esteja vendendo vagas, denuncie para 3631-9274, das 8h às 14h.



Acesse o site http://semtrad.manaus.am.gov.br para mais informações.

POSTO SINE MANAUS DA OUVIDORIA MUNICIPAL



Rua Afonso Pena, nº 38, Bairro Praça 14, ao lado do Samu.

10 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITO OBRIGATÓRIO: necessário ter CNH “E” ou “AE”.



03 VAGAS: TRATADOR DE PEIXE



ESCOLARIDADE: Fundamental completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;







POSTO SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU



Av. Camapuã, 2985 - Cidade Nova, no Shopping Phelippe Daou em frente ao T4.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA LÍDER – VAGA ESTENDIDA PARA PCD



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com empilhadeira a gás e elétrica. Desejável vivência em indústria, armazém, carga e descarga ou afins. Ter liderança de equipe. Ter curso de operador de empilhadeira.



04 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA – VAGA ESTENDIDA PARA PCD



ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;



EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Necessário ter experiência com empilhadeira a gás e elétrica. Desejável vivência em indústria, armazém, carga e descarga ou afins. Ter curso de operador de empilhadeira atualizado. Ter disponibilidade de horário e CNH “B”.



04 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2,5 TONELADAS



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com empilhadeira a gás e elétrica. Desejável vivência em indústria, armazém, carga e descarga ou afins. Ter curso de operador de empilhadeira.



01 VAGA: SECRETÁRIA BILÍNGUE



ESCOLARIDADE: Ensino Superior em Secretariado ou Letras;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter boa comunicação, inglês fluente, excel avançado, habilidade com planejamento e atendimento a diretoria da empresa e público em geral. Desejável vivência no atendimento gerencial e diretoria.



01 VAGA: ENCARREGADO DE LIMPEZA



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com gestão de equipe de limpeza e conservação. Habilidade com equipamentos e diluição de produtos químicos.



10 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA – VAGA ESTENDIDA PARA PCD



ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter habilidade com equipamentos e diluição de produtos químicos. Irá atuar com limpeza e separação de resíduo e organização de ambientes.



04 VAGAS: DESIGNER DE SOBRANCELHA, MICROPIGMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CÍLIOS



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário dominar a técnica de depilação com linha, design, coloração, micropigmentação de sobrancelhas e colocação de cílios.



01 VAGA: ELETRICISTA P30 – VAGA ESTENDIDA PARA PCD



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter curso de Elétrica Predial e Industrial, NR-10 e SEP atualizados.



01 VAGA: OFICIAL ELETRICISTA P30 – VAGA ESTENDIDA PARA PCD



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter curso de Elétrica Predial e Industrial, NR-10 e SEP atualizados.



01 VAGA: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – VAGA ESTENDIDA PARA PCD



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter curso de Mecânico Industrial.



01 VAGA: SUPERVISOR DE OPERAÇÕES P30



ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter conhecimentos sólidos em manutenção predial e industrial, cursos obrigatórios de NR-10 e SEP atualizados.



01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário saber usinar peças, fabricar moldes e matrizes, realizar embuchamento de peças utilizando torno mecânico horizontal e vertical, conhecimento com interpretação de desenho técnico mecânico e metrologia.



01 VAGA: CASEIRO



ESCOLARIDADE: sem exigência de escolaridade;



EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovados ou não na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter carta de recomendação ou contato do empregador anterior. Não precisa ter experiência registrada em carteira, porém precisa apresentar algum documento que comprove experiência.



01 VAGA: TÉCNICO DE CONTABILIDADE



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência na área contábil, fiscal e departamento pessoal.



01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO



ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;



EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovados na CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter curso técnico completo com refrigeração. Executar serviços de manutenção, preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos, conforme ordens de serviços e realizar teste com equipamentos específicos de temperatura.

Leia mais:

Compras e vendas ilegais: quando o crime vem em um clique

Indústria do Amazonas se recupera lentamente, diz Fieam

Confira lista com 10 RHs que ofertam vagas de emprego em Manaus