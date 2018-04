Comerciantes chineses tomam conta do Centro de Manaus

Manaus - A concorrência esmagadora de comerciantes chineses está assombrando empresários do centro de Manaus e resultando em prejuízo nas vendas. A principal reclamação dos comerciantes locais é sobre a vantagem que os estrangeiros possuem, por não pagarem impostos e poderem vender produtos com um preço entre 30% e 50% mais baixo do que as que precisam pagar tributos junto aos governos.



De acordo com levantamento feito pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), há dois anos já havia em torno de 250 chineses atuando no comércio central. Porém, a estimativa é de que, atualmente, o número esteja bem maior que o registrado em 2016.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayg, confirmou que infelizmente todos atuam na clandestinidade e estão prejudicando os lojistas do centro da capital amazonense. “Não somos contra e respeitamos a imigração. Mas infelizmente nós temos visto que os mesmos estão fazendo o contrário do que deveriam fazer, comprando roupa, banca de camelô, para poder venderem produtos que estão superfaturados, colocando preços abaixo da realidade ou de produtos não certificados pela Receita Federal”, criticou Assayag.



Esse tipo de concorrência preocupa os empresários que atuam conforme as regras de livre comércio. “Aqui é um país que tem lei, então tem que trazer aquilo que é devido, pagar os impostos. Porém, sabem que se fizerem isso não conseguem sobreviver. Por isso compram produtos que vêm da China e outros lugares, sem impostos embutidos”, reclama.



Providências



O empresário alertou que tem que ser feita uma ação conjunta de Receita Federal, Polícia Federal e Sefaz, exigindo um pagamento de impostos e fazendo aquilo que a lei brasileira determina. Assim será possível identificar quem abastece o camelô. “A própria imigração tem que ser trabalhada para saber se todos estão devidamente autorizados para estar no Brasil. É um bolo de coisas que tem que fazer, se continuar desse jeito lojas que não conseguem concorrer vão continuar morrendo”, complementou.



Comerciante do ramo de calçados, Maria Gorete de Castro, 52, disse que os chineses não prejudicam diretamente o seu trabalho porque trabalham com ramos distintos do seu, mas acabam afetando os empresários que atuam com bijuteria e confecções. “O preço dos chineses é muito baixo, porque não pagam impostos. E nós que pagamos e temos compromissos, saímos perdendo”, lamenta.



Ela revelou ainda que os estrangeiros são os únicos comerciantes que, em época de crise, estão conseguindo abrir lojas com condições para pagar aluguel, com valores exorbitantes entre R$ 15 e R$ 20 mil, e comprar imóveis de R$ 150 mil a R$ 200 mil. “Se tiver algum ponto de esquina grande, os asiáticos já estão pegando”, revela.



Concorrência forte



Trabalhando no centro de Manaus com vendas há mais de 20 anos, a empresária percebeu que a chegada dos chineses se deu há 8 anos, mas explodiu nos últimos três. “Sem falar que não confiam em ninguém, são fechados. Não são tão amigos assim. Primeiro foram chegando aos poucos, agora vieram em peso e já tomaram a cidade”, completou.



O gerente de uma loja de roupa, Antônio Martins, 48, contou que, pelo fato de trabalhar com o ramo de vestuário, foi um dos empresários mais prejudicados e, para fugir da concorrência desleal, passou a investir mais em peças femininas. “Roupas para mulheres são itens que os chineses ainda não resgataram e, até agora, estou vencendo essa batalha, mas já me ‘quebraram’ bastante. Não vou desistir de trabalhar com roupa”.



Martins destacou que a maior desvantagem nessa disputa com os chineses são os preços extremamente baixos, algo em torno de 30%, conforme o empresário. “Os chineses começaram com bijuterias e bolsa, mas logo viram que vestuário era bom negócio e agora já tomaram conta do mercado. Mas vendem produto de qualidade ruim, com preço baixo”.



Mesmo assim, o empresário acredita que a presença dos orientais, em peso, se trata apenas de uma fase. “Uma hora vão embora e deixam o mercado para nós. Enquanto isso, nós seguimos essa batalha e vamos ver quem vence no final”, completou.

