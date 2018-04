Banco da Amazônia tem novo presidente

Manaus - O Banco da Amazônia tem um novo presidente: Valdecir Tose, diretor de Infraestrutura de Negócio do banco. O anúncio foi feito na última sexta (6), e Valdecir assume a presidência nesta segunda-feira (9). O mandatário anterior, Marivaldo Melo, esteve na função por dois anos e cinco meses.

Leia mais: Procurando emprego? Sine Manaus oferta vagas nesta segunda-feira (9)

Em sua despedida, Melo destacou conquistas que o banco teve ao longo de sua gestão, como a reestruturação da direção geral, criação das Centrais de Análise de Crédito e investimento na área de tecnologia do banco.

“Trabalhamos para deixar um melhor sistema de fomento, para que o Banco cumpra sua missão de desenvolver a Amazônia de forma sustentável com crédito e soluções eficazes, com empregados engajados, ética e transparência”, ressaltou.

Na posse, Tose se comprometeu a trabalhar “110% dentro do Banco, com todo tempo e força”. “Vamos trabalhar com o nosso foco que é o crédito de fomento com eficiência, com qualidade, agilidade, seletividade e rentabilidade. Fortalecer as ações sustentáveis na Amazônia, sempre buscando parceria e usando as fontes de recursos disponíveis para o desenvolvimento da Amazônia”, afirmou.

Carreira

Valdecir Tose é graduado em Ciências Contábeis, possui MBA em Negócios Financeiros e especializações em Administração e Estratégia Empresarial e em Direito Tributário. É natural do Espírito Santo.

Ingressou no Banco em 1997 como operativo na agência de Ariquemes (RO), e passou por diversos cargos, como gerente adjunto e gerente geral de duas agências bancárias, gerente executivo na Matriz em três setores, superintendente regional em três localidades, secretário executivo de Redes e de Estratégia, Organização e Projetos.

Atualmente, Tose ocupava o cargo de diretor de Infraestrutura de Negócio (Dineg), que será acumulado com a presidência do Banco da Amazônia.

Leia também

Comerciantes chineses tomam conta do Centro de Manaus

Preso na Lava Jato, Lula ainda enfrenta mais sete processos

Combatendo o Câncer: histórias de mulheres em tratamento no Amazonas