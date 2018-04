Yet Go ganha mais espaço em Manaus

Manaus - Após um período atuando de maneira experimental, o aplicativo Yet Go passa a operar para valer em Manaus. Dessa vez, a plataforma está com sugestões diferenciadas e a aposta funcionou. O serviço é o “queridinho” dentro do segmento de aplicativos de mobilidade urbana na capital amazonense.

Com uma proposta diversificada para motoristas e passageiros, a plataforma está cada vez mais conhecida e solicitada em Manaus. O serviço utiliza uma tecnologia mais simples e atua tanto com carros básicos quanto com luxuosos, para facilitar o transporte dos usuários.

O serviço está disponível para download na Play Store e também na IOS. “O cadastro é muito simples e rápido. O usuário precisa apenas preencher alguns dados e inserir, obrigatoriamente, uma foto, o que proporciona maior segurança para o motorista”, comenta o gerente de suporte da Yet Go em Manaus, Lucas Souza.

Ainda de acordo com Souza, desde o mês de fevereiro, o aplicativo está operando na capital amazonense. “De lá para cá, já conseguimos conquistar um grande número de clientes, que já se fidelizaram conosco. Somos uma das primeiras empresas de mobilidade urbana a atuar em Manaus, o que demonstra o crescimento dos nossos serviços”, destaca.

E para atrair um número ainda maior de usuários, o aplicativo está com uma promoção durante todo o mês de abril. As corridas acima de R$ 15, pagas em dinheiro, terão 10% de desconto nesse período. A oferta não é válida para os serviços pagos com o cartão de crédito.

Vantagens para motoristas

Além de garantir o conforto e a máxima qualidade do serviço para os clientes, o aplicativo também foca na segurança do motorista, como a questão da foto do passageiro, por exemplo. E os benefícios não param por aí, isto deixa a plataforma ainda mais atrativa não apenas para os usuários, mas também para quem pensa em atuar com a mobilidade urbana.

Ao contrário dos concorrentes, os motoristas da Yet Go não precisam pagar uma taxa de 25% a cada corrida. Com as viagens pagas em dinheiro, todo o lucro é do motorista. Já as viagens pagas com o cartão de crédito, o condutor destina 15% do valor para a empresa.

Outro benefício para quem pretende atuar na Yet Go são as taxas de financiamento. “Para financiar, basta ter o nome limpo nos serviços de proteção ao crédito e dar R$ 4 mil de entrada. Para quem faz aluguel de carro, paga apenas uma taxa diária de R$ 69, que funciona como uma mensalidade e, após 30 meses, o veículo passa a ser do motorista e não mais da empresa”, explica Lucas. “Todas essas vantagens atraem cada vez mais pessoas para a Yet Go”, acrescenta.

O motorista que deseja fazer parte da empresa deve baixar o aplicativo Yet Go Drive e apresentar itens como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), comprovante de residência e a documentação completa do carro. “A partir daí, é feita uma reunião na sede da empresa, que serve como um treinamento para os motoristas que estão começando na mobilidade urbana”, enfatiza Lucas.

A Yet Go atua para atender ao cliente a qualquer hora do dia ou da noite, com uma frota de 200 veículos. Além disso, o aplicativo proporciona conforto e qualidade para os clientes. A empresa já atua em quase todo o Brasil e há planos de expansão para países como Chile e Portugal. “Até os meses de junho e julho, já estaremos com os serviços em território internacional. Estamos em fase de implantação”, salienta Lucas.

Yet Go Station

Quem está constantemente em baladas também tem vantagens com a Yet Go. Isso porque algumas casas noturnas da cidade atuam com a Yet Go Station. Os estabelecimentos participantes da modalidade Yet Go Station são All Night, Moai e Porão do Alemão.

“Quem for para o Porão do Alemão, por exemplo, pode levar um acompanhante e a pessoa que solicita a corrida ganha ingressos para a pista da casa”, afirma Lucas.

Além disso, todos os shows realizados pela Fábrica de Eventos também oferecem carros da Yet Go para o seu público. “Os veículos ficam posicionados próximo à entrada do evento, tudo para facilitar o encontro entre o motorista e o passageiro”, ressalta Lucas.

Simulações

Algumas estimativas para quem solicita os serviços da Yet Go: do aeroporto internacional Eduardo Gomes para a Ponta Negra, o valor é de R$ 20. Da Arena da Amazônia para o Adrianópolis, o preço fica em R$ 12. Quem vai do Manauara Shopping para o Teatro Amazonas paga a tarifa de R$ 11,89. E a corrida do Centro para a Arena da Amazônia tem o valor de R$ 15,27. “Vale lembrar que com a Yet Go o cliente não paga taxa de cancelamento e o preço não muda de acordo com a demanda de motorista”, observa Lucas.

Para mais informações sobre a Yet Go Manaus, basta ligar para (92) 3184-4141.

