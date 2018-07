Lucarelli é dispensado da seleção brasileira de vôlei

São Paulo (SP) - Ainda em processo de recuperação física, o ponteiro Lucarelli foi dispensado da seleção brasileira masculina de vôlei. Ele ainda está se reabilitando de uma cirurgia no tendão de Aquiles, realizada em novembro do ano passado. A decisão foi tomada em comum acordo entre os departamentos médicos da seleção e do EMS Taubaté Funvic (SP), equipe que o jogador defende.

Lucarelli havia sido incluído na lista de 15 jogadores convocados pelo técnico Renan Dal Zotto para a disputa do Mundial, que acontecerá entre 9 e 30 de setembro na Bulgária e na Itália. O jogador, contudo, ainda não está totalmente recuperado da operação, sem condições de entrar na rotina de trabalho da seleção.

"Tivemos uma reunião muito positiva com a comissão técnica do time de Taubaté, onde conversamos e chegamos à conclusão que o Lucarelli ainda não está em condição, do ponto de vista médico, de se apresentar à seleção brasileira. Tudo isso está dentro do prazo de recuperação do atleta e, por isso, vamos voltar a nos reunir e fazer novas avaliações em agosto", explicou Ney Pecegueiro, médico da seleção brasileira.

Trata-se de uma dispensa temporária, segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Não está descartada totalmente a participação do jogador, campeão olímpico, no Mundial.

Lucarelli ainda será reavaliado novamente pelos médicos em agosto. Caso seja liberado, ele será convocado mais uma vez por Renan. Lucarelli é a segunda baixa do treinador na seleção e também na mesma posição. Maurício Borges nem chegou a entrar na lista inicial porque foi submetido a uma cirurgia no joelho direito recentemente, após se machucar durante a disputa da Liga das Nações.

