Futebol feminino do Brasil estreia nesta no Torneio das Nações nos EUA

O futebol feminino do Brasil estreia nesta quinta-feira (26) no Torneio das Nações, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira joga contra a seleção australiana no Children’s Mercy Park, em Kansas City, às 17h15 (horário de Brasília).

Nessa quarta-feira (25), o treinador Vadão (Oswaldo Fumeiro Alvarez) levou as jogadoras para fazer o reconhecimento do gramado do Children's Mercy Park. As atletas treinaram bolas paradas e movimentação tática.

O estádio tem capacidade para receber um público de pouco mais de 18 mil pessoas. Até ontem, cerca de 14 mil ingressos já haviam sido vendidos.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a seleção entrará em campo com o seu uniforme principal. As jogadoras estarão de camisas amarelas, shorts azuis e meias brancas. A goleira Bárbara vestirá o uniforme todo verde.

Goleiras

Aline - UDG Tenerife (Espanha)



Bárbara - Kindermann



Letícia Izidoro - Corinthians



Laterais



Poliana - Orlando Pride (EUA)



Joyce - UDG Tenerife (Espanha)



Tamires - Fortuna Hjorring (Dinamarca)



Rilany - Atlético de Madrid (Espanha)



Zagueiras



Mônica - Orlando Pride (EUA)



Tayla - Santos



Daiane - Avaldsnes (Noruega)



Kathellen - FC Girondins (França)



Meias



Thaisa - Sky Blue (EUA)



Andressinha - Portland Thorns (EUA)



Juliana - Flamengo



Camila - Orlando Pride (EUA)



Rayanne - Flamengo



Atacantes



Adriana - Corinthians



Raquel - Ferroviária



Millene - Corinthians



Thaís - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)



Beatriz - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)



Debinha - North Carolina Courage (EUA)



Marta - Orlando Pride (EUA)



