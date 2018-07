Russas perdem medalhas de prata após serem flagradas em doping

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) negou os recursos e confirmou a desclassificação por doping de três esportistas russas, entre elas as vice-campeãs olímpicas Tatyana Lebedeva e Maria Abakumova, além da atleta Ekaterina Gnidenko.

A três foram flagradas em exame antidoping do COI e testaram positivo por uso de anabolizante. Em defesa, as atletas apelaram à CAS e afirmaram que os métodos de análise utilizado pelo laboratório não eram cientificamente válidos. A entidade máxima jurídica esportiva rejeitou as justificativas.

Tatyana Lebedeva perdeu suas duas medalhas de prata conquistadas nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 no salto em distância e no salto triplo. Abakumova ficou sem a prata no dardo, também em Pequim. Gnidenko é ciclista e foi desclassificada dos Jogos de Londres-2012, quando terminou sua prova na oitava colocação.

Caso as medalhas sejam realocadas, o salto triplo premiará a quarta e quinta colocadas com a prata e o bronze, respectivamente. Isso porque, além de Lebedeva, a grega Chrysopigi Devetzi, que havia garantido a terceira colocação, também foi flagrada no doping anteriormente.

Com isso, a casaque Olga Rypakova subiria do quarto para o segundo lugar e a cubana Yargelis Savigne sairia do quinto para o terceiro. No salto em distância, a nigeriana Blessing Okagbare seria prata e a jamaicana Chelsea Hammond, bronze. No dardo, a alemã Christina Obergfoll herdaria o segundo lugar e a britânica Goldie Sayers seria terceira colocada.

