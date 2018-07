Encarada oficial esquenta Mr. Cage 35 neste sábado

| Foto: divulgação

Manaus -Para esquentar a 35ª edição do Mr. Cage, hoje (27), a partir das 19h30, acontece no Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da capital, a encarada oficial do principal evento de MMA da região Norte do país.



Entre as 12 lutas que prometem levantar o público presente, a mais aguardada é o duelo que valerá o título do Peso-Pesado, entre os “gigantes” Gerônimo Mondragon e Sidnei de Miranda. Outro combate esperado é o encontro entre Victor Neves e Weliton Mondragon.

Além dos combates de alto nível, a edição 35 será especial pois comemorará os 10 anos da franquia que já revelou atletas como Adriano Martins, Alexandre Capitão, Ketlen Vieira, Naldo Silva, Diego Brandão entre outros.

As lutas estão marcadas para acontecerem amanhã (28), a partir das 20h, no centro de convenções do Plaza Shopping. Fora o duelo do peso pesado, outros dois cinturões estarão em disputa no evento.

Pelo peso palha, Michel Costa e Lucas Rocha farão o co-main evento da noite. Antes, pelo peso palha feminino, Ketlen “Esquentadinha” vai encarar Rayla Nascimento.

Para embelezar a noite, a nova diretoria do Mr. Cage presenteará os presentes com as presenças vips das belas ringue girls Daiane Mello, Diamante Fit e Gheny Laura.

Os interessados podem adquirir ingressos na loja Smartcase, que fica no Manaus Plaza Shopping.

Card completo

Main Event Disputa Cinturão Peso Pesado *Mondragon Vs Gigante Sidnei

Co-Main Event Disputa Cinturão Peso Palha *Michel Costa Vs Lucas Rocha

Disputa Cinturão Peso Palha *Ketlen “Esquentadinha” Vs Rayla Nascimento

*Victor Neves x Weliton Mondragon *Marcos Marajo x Leandro Cacique *Marcelino Cavalcante x Deigrisson Jacarezinho

Card preliminar *Jr. Boquita x Gabriel Fernando *Matheus Ortiz x Jadson Moraes *Everton Vasconcelos x Samuel Rocha

Anderson Choque x Eduardinho Juninho Rodrigues x Warllen Silva Felipe Mascarado x Rubem Thai

*Lutas em que a cotovelada é permitida.

