Primeiro título de Senna completa 40 anos

Kart DAP Ayrton Senna, usado pelo piloto brasileiro no Mundial de Kart em 1981 | Foto: Reprodução

São Paulo (SP) - Neste mês, o primeiro título brasileiro de kart de Ayrton Senna completa 40 anos. Para homenagear o feito, a Senna TV, canal oficial do piloto no Youtube, divulgou um vídeo inédito com imagens e entrevistas exclusivas sobre a história do campeão na principal categoria de formação do automobilismo mundial.



O vídeo traz imagens exclusivas de Senna pilotando kart em uma confraternização com jovens pilotos e conta com depoimentos de pessoas importantes na carreira do tricampeão.

“Meu primeiro contato com um kart foi justamente no dia em que conheci o Ayrton. Depois não parei mais: era o final de semana inteiro. A molecada andava desde às 8h da manhã e não dava outra: mesmo já famoso, campeão da F1, Senna saia direto da cama e aparecia lá com a gente para andar também”, relembra Danilo Dirani.

“O talento do Ayrton é algo fantástico. Você pode ter hoje em dia grandes campeões, como Lewis (Hamilton), Sebastian Vettel, mas no nível do Ayrton, dificilmente, será algo parecido. É o melhor de todos os tempos”, exalta Chico Serra, que foi justamente a primeira pessoa a receber Senna na Inglaterra, ao esperá-lo no aeroporto quando o jovem brasileiro, já multicampeão no kart, decidiu migrar para as competições de fórmula no exterior.

“O kart é a melhor escola que eu podia ter passado. Ali aprendi todas as manhas, das mais simples às mais complicadas: reação em curva, retomada de velocidade, andar na chuva, ultrapassagens”, diz o próprio Senna em um dos depoimentos exibidos pela Senna TV, canal mantido pelo Instituto Ayrton Senna que traz histórias, entrevistas e curiosidades sobre o piloto brasileiro.