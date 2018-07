Jefferson recebe alta, mas não tem previsão para voltar ao Botafogo

Rio - Internado desde o último sábado, o goleiro Jefferson recebeu alta na manhã desta sexta-feira (27), mas não tem previsão para voltar ao Botafogo. Ele passará por outra avaliação para definir quando poderá retornar aos treinamentos. Ainda sem este prazo definido, mas já em casa, o goleiro mandou um recado por meio de sua assessoria de imprensa.

"Estou feliz por ter alta do hospital e poder dar continuidade à recuperação em minha casa. Passarei uns dias em São José do Rio Preto (sua cidade natal), em repouso absoluto, e após esse tempo volto para o Rio para fazer novos exames e ver se houve alguma evolução durante o tratamento".

Jefferson se chocou com Lucas Paquetá no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, e permaneceu internado por seis dias.

Ele terá que usar uma proteção na região cervical por alguns dias e a tendência é de que só volte aos gramados no final de agosto. O choque rendeu ao goleiro vários problemas: trauma no tórax, fratura na cartilagem tireoide, um edema nas cordas vocais e dois dentes quebrados.

"Foi um grande susto, uma lesão que eu não tinha noção que poderia acontecer, e que me deixou internado por seis dias. Agradeço muito a Deus, à minha esposa, que ficou durante todo esse tempo ao meu lado, aos meus familiares e amigos pelas mensagens de apoio, e ao Botafogo junto com a equipe médica responsável por todo o suporte dado nesse período. Ainda não tenho previsão de retorno aos treinos do Botafogo, mas estarei na torcida por meus companheiros mesmo de longe", completou o goleiro no comunicado.

O arqueiro botafoguense já havia publicado uma foto em seu perfil no Instagram para agradecer às mensagens de apoio dos torcedores e mandar um abraço a Paquetá, isentando o jogador do Flamengo de culpa pelo lance, e aceitando as desculpas que foram enviadas por meio de vídeo.

"Um abraço especial ao amigo Lucas Paquetá, recebi seu vídeo e sei que não foi intencional, são coisas do futebol. Fica na paz e que Deus abençoe sua carreira", disse o jogador do Botafogo, na ocasião.

Sem os goleiros titulares disponíveis - Gatito Fernandez ainda se recupera de lesão -, o jovem Saulo, formado nas categorias de base, permanece na meta do time alvinegro nas próximas partidas e Diego, da equipe sub-20 será o reserva. Ele foi inscrito na Copa Sul-Americana, torneio em que o time carioca disputará a segunda fase diante do Nacional, do Paraguai.

